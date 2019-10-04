托嬰中心兒虐 衛服部竟取消公告

2019-10-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北中和永和私立淯薪托嬰中心的負責人等3人，因兒虐遭新北社會局開罰14萬元並公告姓名，並進入司法偵辦，但業者提訴願認為行政罰法與刑法「一事不二罰」，衛福部因此取消近2個月還要求新北也取消公告，新北市議員張維倩發現後，拿出法務部函釋後，衛福部才趕緊再補上。

新北市議員張維倩今年1月揭發淯薪托嬰中心，教師將幼童塞入櫃子中，並用粗暴手段拉扯幼童上下搖晃，更用鍋鏟打幼童腳底，且都在監視器死角，其他教師看不下去側錄，事件才爆發。

新北社會局祭出14萬罰鍰，社會局、衛福部也都公告姓名，同時動手施虐兒童的教師也被移送法辦，未料業者卻申請訴願，因涉及刑事法要求社會局、衛福部取消行政裁罰，衛福部收到通知後，也轉要求社會局下架公告。

張維倩說，新北地檢署已進入偵查階段，按《行政罰法》第26條第1項，同一行為觸犯刑法和違反行政法時，應由司法機關優先管轄，不過此兒虐若撤下公告姓名，導致出現空窗期，就連家長也感到不滿。

家長說，發現姓名被撤銷很生氣，若查不到相關資訊，當事者就能繼續從事相關行業。張維倩表示，法務部去年有相關函釋，刑事優先為原則外，但罰緩以外的沒入或其他種類行政罰，因兼具維護公共秩序，行政機關仍得裁處。