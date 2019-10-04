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北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市民廣場限量發送3000個，第五代嗡嗡包今天首次亮相，容量歷年最大，也跳脫單色包款，也首次加贈專屬「愛TAIPEI紅包」織帶。

民政局指出，10月10日當天將於市民廣場限量推出3000個第五代嗡包，早上6時30分開始發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換。

北市民政局長藍世聰指出，全新第五代嗡嗡包屬大容量的手提後背兩用背包 ，並首度加贈一條 「愛TAIPEI」織帶 ，今年發送3000個，預算60萬，今年增加一點，主因是物價和為了提升質感。

民政局上午舉行記者會，特地找來人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩與海洋熊讚一起背著嗡嗡包亮相。黃瀞瑩說，今年的嗡嗡包容量大，多了一手提的設計，若是捷運，若是車廂人潮多，可以從後背轉變成手提，去年是走單色系，今年比較不一樣，多了一些條紋，米白和藍色搭配還不錯。

至於有沒有特別喜歡哪一代，黃瀞瑩說，去年大家排隊瘋搶的粉紅色款的嗡嗡包還不錯，至於今年的新包包 ，若是以後要到外縣市去跑行程，因為這個包容量很大，裝衣物很方便，下班後背去運動的朋友也可以用。

北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市...
北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市民廣場限量發送3000個，第五代嗡嗡包今天首次亮相。記者楊正海/攝影
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北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市...
北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市民廣場限量發送3000個，第五代嗡嗡包今天首次亮相。記者楊正海/攝影
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北市每年國慶日限量發送的嗡嗡包，今年是第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市民廣場限量發送3000個，第五代嗡嗡包今天首次亮相。記者楊正海/攝影
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嗡嗡包黃瀞瑩國慶

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