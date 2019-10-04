台商回流中部商辦熱 隱形冠軍搶著進駐

2019-10-04 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



美中貿易戰，台商回台投資設廠，甚至置產，中部不少「隱形冠軍」企業進駐台中頂級商辦。根據內政部實價登錄，台中商辦近一年的交易紀錄集中在西屯區，共135筆，其中屋齡10年內的商辦，全數在七期重劃區內。其中，最新交屋的「聯聚中雍大廈」，以每坪最高成交單價69.8萬元，刷新中台灣頂級豪辦新紀錄，吸引多家「隱形冠軍」企業掃樓、進駐。

台灣有很多中小企業不畏挑戰，以台灣牛的打拚精神積極轉型，低調又實力堅強，在全球業界稱霸一方的「隱形冠軍」企業，是台灣之光。

目前，台中七期重劃區十年內的商辦林立，包括「豐邑市政都心廣場」、「親家T3」、「鼎盛BHW」、「CBD時代廣場」等，吸引不少企業進駐，做為企業總部或台中營運總部，尤以傳產與科技業者較多，全球最大電動車傳動系統供應商和大工業，購入「親家T3」一整層。

座落於台中新光三越與大遠百之間聯聚中雍大廈，共有39樓，每層樓挑高4.5米，總計全棟樓高192米，為中部最高商辦大廈，一層450坪、二個單位，辦公人員配置在72人以內，享受最舒適的辦公空間，吸引全球最大窗簾製造廠「億豐工業」、全球最大精品鞋代工廠「九興控股」、全球黏扣帶大廠「百和興業」等進駐。

聯聚建設董事長江韋侖表示，台商回流潮正夯，聯聚跨足商辦的首案聯聚中雍銷售破七成，有多家企業主一口氣購買三層樓、甚至四層樓，由於入主企業選擇謹慎，企業主不會超過20人；他透露，除了集團自己保留三個樓層外，「聯聚中雍大廈」完工落成後，億豐企業最近就加碼購買第三層樓，且有逾百家海內外企業預約參訪。