吃蟹不綁手 教你「解蟹4部曲」

2019-10-03 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北報導



解蟹四部曲之一，將蟹腹朝天，將臍蓋掀開摘除。 圖／新北農業局提供 分享 facebook

秋天是品蟹的季節，新北市府力推萬里蟹，新北市農業局請萬里漁村媽媽分享「解蟹4部曲」，讓民眾快速吃蟹不綁手，另與台北美福飯店、新北Mega50望月樓推出以萬里蟹為主題的特色宴。

萬里蟹肉質鮮甜可口，但是有人對吃蟹可能感到綁手綁腳，漁村媽媽教你四撇步，第一步將萬里蟹可移動的腹甲去掉，可以發現背甲與腹甲間有縫隙；第二步左右手大拇指深入向兩邊分開，就可以打開背甲，不過這時候可要小心，很多人大拇指出太多力，像是三點蟹這種殼薄又脆的，很容易就將背甲掰碎。

四部曲之二，將兩手拇指深入背甲與腹甲間隙，分開背腹甲。 圖／新北農業局提供 分享 facebook

第三步是清除蟹鰓及內臟，蟹鰓主要過濾海水中雜質；第四步則是將大螯卸下，兩手抓著萬里蟹兩邊4隻腳往下一掰，解蟹完成。

四部曲之三，蟹體腔接近背甲處有柚子狀的鰓瓣，呈現灰黑色，要記得去掉。 圖／新北農業局提供 分享 facebook

四部曲之四，用刀切或手從中間掰下，大功告成。 圖／新北農業局提供 分享 facebook

萬里蟹產地的海鮮餐廳多半講究天然原味，簡單快速料理保持食材原味，清蒸、洋蔥炒蛋、避風塘都是萬里蟹常見料理方式。除了去產地龜吼、富基、野柳、淡水品蟹外，今年也與新板望月樓、台北美福飯店等合作，其中一道為紹興藥膳醉花蟹以及塔巴斯科辣蟳。

新板超高層Mega50望月樓推出「一蟹知秋」，將萬里蟹結合粵菜經典「毋米粥」，米湯的清甜帶出萬里蟹鮮味，鮮味亦融入米湯中。台北美福大飯店推出「蟹庭．楓」秋蟹料理，將螃蟹與辣炒年糕結合的「韓式辣蟹炒年糕」，香辣帶勁的韓式辣醬與彈牙的韓式年糕，入口香辣開胃，還有海蟹的天然鮮甜。