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AI導入健康照護產業 經濟部辦論壇、設平台

2019-10-03 21:08聯合報 記者黃寅╱即時報導

經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務（AWS）上午舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，共同宣示推動「跨域人才培育與建構健康照護產業AI生態系」的決心，希望透過這項生態系的建立，促使健康照護產業導入AI科技應用。

經濟部工業局電子資訊組組長林俊秀表示，去年推動AIGO的活動，藉由「企業出題、新創解題」的方式，醫療界反映很熱烈，因此這次在台中舉辦，向台中醫療界推展AI科技應用，期許未來可以因為AI科技的導入，減輕醫療人員的低階工作，把精力用於更重要的事。

因此希望透過這項生態系的建立，以「AIGO智慧應用新世代人才培育平台」為基礎，培育AI應用人才，同時協助台灣發展遠距醫療照護與預防醫學。

此次會議也展示健康照護產業AI人才培育現況，透過個案分享的方式，分析AI科技在健康照護產業運用現況，讓出席業者了解未來趨勢，並從中謀求合作新契機。

他指出，台灣已跨入高齡社會，高齡人口所需健康照護需求湧現，在經濟部工業局支持下，連結全球大廠亞馬遜網路服務，希望運用國際級雲端平台服務，結合大中華區數百家新創的智慧醫療及健康物聯網解決方案，共同營造AI健康照護生態系。

經濟部工業局洞見AI健康照護產業發展未來趨勢，由工業局主任秘書陳佩利與亞馬遜網路服務、麗臺科技副總經理莊宸銘、資策會處長洪毓祥，以及70名跨領域高階經理人共同參與研討。

此次活動，邀請國家衛生研究院、中國醫藥大學、台灣受恩等公司針對產業AI應用現況，進行案例分享。

AWS則展示遠距照護及遠距醫療平台的合作應用案例，包含麗臺科技健康雲管家平台、健康聯網的醫生馬上看遠距醫療平台、康聯生醫展示精準健康管理及預防醫學方案等。

洪毓祥希望藉由各界跨域專業人才，透過AI應用案例分享，用實際行動培育AI人才並推動產業轉型，同步促進媒合軟、硬體產業相互結盟，帶動AI人才發展能量。

經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務（AWS）上午舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」...
經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務（AWS）上午舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議。圖／經濟部工業局提供
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