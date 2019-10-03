設置116淹水感測設備 1鋰電池撐2年隨時回傳情資

2019-10-03 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市水利局於新北重要積淹水熱點設置116組物聯網淹水感測設備，構築智慧化防汛平台，新平台可記錄淹水高度到退水的全部歷程，結合氣象局當地雨量比對，做為改善當地積淹水依據，更可用LINE調取智慧感測器的資料，未來推出「淹水報馬仔」，讓民眾了解住家附近積淹水相關資料。

受到極端氣候影響，水利局在新北重要積淹水熱點，設置70組物聯網淹水感測設備，搭配今年6月於46處設置的雨水下水道水位計設備，並結合新北市新聞局「新北有線公共監測平台」所架設的影像監控設備（CCTV），從路口影像監視器延伸至路面及下水道的水位數據變化，全天候監控排水系統水位，達到陸空聯手防汛立體化目標。

除了設置前端監控設備外，水利局也發開後端智慧物聯網水情系統，運用LINE機器人（Line BOT）技術調取智慧感測器的資料，未來也推出「淹水報馬仔」。除了可利用「淹水報馬仔」查詢新北水情資訊外，還結合經濟部水利署雨量站及水位站，並運用值地形圖與地理資訊技術（GIS）建立防汛平台，能快速顯示各淹水熱點的情況，隨時掌握防災契機。