北市條通商圈酒吧市府擬降回饋金 拍板通過

2019-10-03 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市中山區條通地區違規酒吧、飲酒店林立，北市府擬調降回饋金，平均可打4至6折，讓全市商特區的指定業別可「就地合法」，市府今舉行都市計畫委員會，審議調整回饋金公式，全案拍板通過，最快1個月後公告實施。日前台北市長柯文哲曾在公安會報上提過，條通12月底檢討，如不繳就限期改善依規定裁罰，最重可斷水斷電。

都發局指出，條通商圈目前有22件違規戶可受益，其他商特區則無法估算。未來調整計算公式後，平均打4至6折，以條通地區為例，有業者回饋金從100萬元降低至43萬，每坪金額也從3.6萬元降至1.5萬元；依不同業者、建物套公式計算，甚至出現前後差8倍的金額。

對此，台北市條通商圈發展協會表示，條通地區從西元1920年迄今一個世紀，業者多是餐廳、飲酒店，既便北市府調降回饋金，仍舊是業者沉重負擔，盼市府開放業者就地合法化，藉由商圈特色化增加稅收，才是共贏。總幹事王明明也說，都委會完全沒有通知協會出席，他們無力回天，現在景氣差，追繳回饋金業者真的很苦，盼政府高抬貴手，當面聽聽地方意見。

據統計，94年至今僅23家業者依法繳納回饋金，寥寥無幾，而單一繳納總額最低12萬元，最高高達1千萬元。柯文哲質疑是因回饋金過高，使得違規業者遲遲未繳，要求檢討。

都市發展局長黃景茂稱，20幾年前環境掌控嚴格，訂下商業區高強度回饋規定，民間卻無法配合規定，如果當初的都市設計佈局合理，認為回饋金規定有必要調整。副市長彭振聲則說，市長的意思是簡政便民是應該的，因此指示都發局簡化回饋金計算方式，若不盡快合法，天天貓捉老鼠，反造成治安問題。

委員劉玉山指出，酌減回饋金潮，朝都市計畫原規劃方向是可以接受，但建議市府應多徵詢不同代表性公會的意見；委員彭建文則說，過去是以土地面積計算回饋金，現在卻以建物樓地板面積計算，要怎麼測量？這部分需要再釐清。