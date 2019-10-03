破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲過去屢次批評台灣文官制度遭破壞，導致台灣經濟力轉弱。 但台北市議員吳世正指出，柯文哲今年4月違背專業，將資深的常任事務官文化局和觀傳局副局長互調，變更副局長職系，他又接獲陳情爆料，指柯文哲任命的文化局長蔡宗雄，將他在商業處長任內的蔡姓專委，調到文化局，還將原文化局專委降調研究員，以空出職缺，破壞文官制度。

對此，蔡宗雄電話未接，沒有回應。北市府發言人周台竹指出，不論在中央或地方政府，每天都有人事變化，通常主管做調整，應是業務考量，他也沒有聯絡上蔡宗雄，不清楚細節，但台北市政府團隊重視績效，柯市長要求很蠻嚴格，各單位都有不少工作壓力。

吳世正指出，文化局內部事務官，不能接受蔡宗雄破壞文官專業職系的調動，打擊文官士氣，不平則鳴，提出陳情，他也確定李姓專委被調為研究員。

吳世正表示，根據陳情信函說，文化局內部都傳聞蔡宗雄為了把在商業處的某專委帶到文化局，竟於今年9月降調原文化局李姓專委職務，而文化局有兩名專委，職系分別為文化行政及一般行政，蔡宗雄將「一般行政」職缺的李姓專委調成研究員，以便空出專委位置，讓其屬意人選出任。

吳世正批評，文化局專委經過人為操作已經出缺，並經市長同意遴選，是否檢舉函將由蔡局長屬意的商業處專委升任？文化局同仁都睜大眼在看，這項人事案將於10月15日定案。