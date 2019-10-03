音樂結合美食 瑞芳二代返鄉創業打拼

2019-10-03 20:21 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳年輕人回到故鄉，將喜愛的音樂文化，帶至瑞芳火車前後站商圈，與觀光客及居民分享，成為藝術交流的新景點。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳人口老化，許多年輕人在外打拼，但也有些人選擇回到故鄉，將喜愛的音樂文化，帶至瑞芳火車前後站商圈，與觀光客及居民分享，並結合美食，讓民眾可以坐著享受愜意的午後時光，同時也將音樂打造得更容易使人親近，活化在地，成為藝術交流的新景點。

瑞芳火車站前的美食廣場，是許多觀光客、居民的用餐首選，各種小吃中，唯獨一攤手工漢堡店最特別，起眼的黑膠唱盤播放機，可以隨手拿起老闆最愛的90年代搖滾歌曲播放，一邊吃著老闆手揉麵團製作的漢堡，一邊交流那段歲月的音樂感受。

迦美廚房老闆陳新民表示，這個攤位從自己父親便一直經營著，自己原本是在做唱片行生意，回到故鄉後接手攤位，同時也把喜愛唱片、唱盤的心帶到了美食廣場，客人能在用餐時享受到唱盤機播放的老歌，這樣交流音樂及美食的心情，是他非常享受的，同時，也讓美食廣場有一點點的不一樣特色。

而同樣是瑞芳人回到故鄉經營，位在火車站後站老街的石讓咖啡，店裡擺設各式樂器，想交流音樂的人都歡迎前來，配一杯濃郁咖啡或輕食可以聊很久，老闆從音樂演奏，跨足樂器修理製作，然後因緣際會回到故鄉，經營起這個爵士音樂的交流場域，也提升在地對音樂藝術的重視。

石讓咖啡老闆娘潘慧玲表示，原本咖啡館只是老闆堆放樂器的倉庫，感謝在地龍安里長柯瑞和的邀請，鼓勵他們在老街開賣咖啡，使石讓可以成為地方上交流音樂的基地，讓喜歡美食的人有機會接觸到各式音樂風格，而熱愛音樂的人也有個交流同好的可能，地方創生便是希望更多瑞芳人返鄉，創造更多藝術推廣的契機。