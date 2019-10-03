新店永安里彩繪巷弄 昏暗窄巷亮起來

2019-10-03 20:19 觀天下 記者張雯琪/新店報導



新店區永安里在新和街與永安街的巷弄內，彩繪了繽紛的牆面，讓原本狹窄陰暗的窄巷，變得明亮乾淨。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新店區永安里在新和街與永安街的巷弄內，彩繪了繽紛的牆面，除了有綠意盎然的風景，還有可愛的動物以及碧潭風光，讓原本狹窄陰暗的窄巷，變得明亮乾淨，也讓里民更積極維護里內環境整潔。

原本單調斑駁的水泥牆，彩繪上了綠意盎然的樹木花草，潺潺流水，還有展翅飛翔的台灣藍鵲，讓人仿佛走進了世外桃源般，過去大家只是匆匆路過，現在經過新店區永安里永安街的這處彩繪牆，很多人都忍不住停下來拍照打卡。里民說，這面彩繪牆讓景觀煥然一新，更讓大家意識到，一定要好好維持這麼棒的環境。

除了美麗的風景，另外在新和街與永安街部分巷弄裡，也有著許多可愛的動物圖案，生動活潑的猴子，兔子、松鼠、螃蟹，讓窄巷就像歡樂的動物園一樣，頓時熱鬧了起來，不僅如此，新店著名的景點碧潭，也搬進了永安里來。

永安里里長林清一表示，這些巷弄彩繪主要是配合新北市水利局完成汙水下水道接管後所進行的美化工程，經過彩繪，過去顯得狹窄潮濕幽暗的巷弄，現在變得明亮乾淨，無形中也提升了里民的居住環境品質。

利用彩繪裝點後巷牆面，不僅讓永安里的整潔度大幅提升，里內也因此增添了藝術氣息，更重要的是，巷道變得更安全，里民生活更有保障。