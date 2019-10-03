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民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37聯合報 記者郭頤╱即時報導

宜蘭南方澳跨海大橋發生斷橋意外後，全國震驚，引起各界更為關注橋樑安全，而台北市民權大橋也爆出下陷30公分，引發安全疑慮，台北市議員許淑華下午在議會質疑，102年就有議員提出下陷問題，但新工處直到現在卻沒有具體改善作為，昨天面對媒體追問，還試圖粉飾太平，指一切都在掌控中。

民權大橋是內湖重要的聯外道路，車流量龐大，橋齡已超過36年，去年傳出因位於土壤液化高潛勢區，已下陷30公分。許淑華說，議員李建昌102年質詢時就提出下陷問題，柯文哲上任後也持續諮詢，但昨天媒體問到此事，新工處卻想粉飾太平。

許淑華說，102年到現在6年間新工處在做什麼？去年8月有開會討論如何處理，但還是沒有具體改善，直到今年1月才招標民權大橋改善可行性評估，媒體昨追問柯，柯說照SOP做，但從頭到尾根本沒有SOP，是呼攏柯騙柯不懂嗎？

新工處回應，目前監測是穩定，安全性沒有問題，7月的期中報告有6個初步改善計畫，還要等期末報告出爐，採取最佳的改善方案，強調民權大橋沒有安全問題，除監測外還有24小時即時監控，隨時掌握狀況。

許淑華追問說，期中報告的6個改善方案，應該趕快處理，下陷狀況是有持續性的，但你們一直在等報告，過去6年來都在等報告，「那要專業事務官做什麼，拿人民生命安全開玩笑嗎？」。她要求，把完整報告提給市長早上的市政會議，1個月內提出最佳的有效方案，公告在網路通知市民，並在確定改善方案後，動用第二預備金優先處理。

新工處表示，會面對問題，期末報告會有詳細數值，評估方案是否可行，並依照期末報告的定案結果，儘速辦理，後續將持續討論；另外交通局長陳學台也答應在1個月內提出具體的處理方案。

民權大橋橋齡已超過36年，去年傳出已下陷30公分，議員許淑華質疑，102年就有議...
民權大橋橋齡已超過36年，去年傳出已下陷30公分，議員許淑華質疑，102年就有議員提出下陷問題，但新工處直到現在卻沒有具體改善作為，昨天面對媒體追問，還試圖粉飾太平，指一切都在掌控中。圖／截攝自台北市政府網站
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許淑華北市斷橋

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