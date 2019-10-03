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台積電鼓勵青年築夢 募集創意減廢新解方

2019-10-03 16:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台積電文教基金會主辦的第四屆「台積電青年築夢計畫」，這次以「減法方城市」，以鼓勵青年世代發揮創意，提出節能減廢的解決方案。除原本的桃竹苗大專院校外，今年擴大到台南區，號召各路好手集思廣益，共同構築創意的解決方案。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，自2016年舉辦以來，已吸引逾300組、超過900位青年朋友的踴躍報名，其中20組青年團隊獲得補助。這些計畫的領域包含藝文推廣、高齡照護、環境保護、食農教育等，展現國內青年世代絕佳的創意及行動力。

去年獲選的6支築夢團隊，以環保減廢、社區長照和社會邊緣人關懷等主題，今天也到場分享其計畫執行的收穫及心得。

「讓廢棄布料能再利用！」台灣每年約丟掉7萬2千頓舊衣，清交大學生曾親眼目睹一批全新的廢布被回收，決定組成團隊「衤人」，媒合布料工廠、具服裝設計系的學校、公益團隊，讓設計系學生可使用廢布進行學習，並幫助公益團隊製作所需衣服，達到減廢與公益。學生黃湘芸表示，去年共使用1645碼廢布，相當於2.96座台北101大樓的廢布重生。

特別的是，此計畫也獲得台積電響應，台積公司晶圓十二A廠同仁與青年築夢計畫的「衤人」團隊及稻江護家流行服飾科共同合作，以廢布料製作運動服。而即將於11月2日舉行的台積運動會及園遊會也將首次設立限塑示範攤位，提供可循環使用的餐具，其餘所有攤商不提供亦不販售塑膠袋，期望成為國內企業舉辦活動的環保減廢典範。

聯合大學工業設計學系學生林育君、黃彥蓉、喻青瑩、郭宜哲運用舊衣回收的素材，作為環保布袋，減少塑膠袋使用，一舉兩得。他們還開發出18個版型和工具，讓人能輕鬆製作出各種生活提袋，並在各地舉辦舊衣改造工作坊，獲得迴響大。

第四屆「台積電青年築夢計畫」即日起開放報名徵件，至11月1日中午12時截止，相關辦法可瀏覽活動官方網站（tsmcdream.ic975.com）或電洽台積電青年築夢計畫小組0800-222-975。

台積公司晶圓十二A廠部經理楊正輝表示，今年進一步與青年築夢計畫的「衤人」團隊及稻...
台積公司晶圓十二A廠部經理楊正輝表示，今年進一步與青年築夢計畫的「衤人」團隊及稻江護家流行服飾科共同合作，以廢布料製作運動服。記者郭政芬／攝影
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台積電文教基金會主辦的第四屆「台積電青年築夢計畫」，這次以「減法方城市」，以鼓勵...
台積電文教基金會主辦的第四屆「台積電青年築夢計畫」，這次以「減法方城市」，以鼓勵青年世代發揮創意，提出節能減廢的解決方案。記者郭政芬／攝影
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台積電文教基金會董事長曾繁城表示，已有20組青年團隊獲得補助。這些計畫的領域包含...
台積電文教基金會董事長曾繁城表示，已有20組青年團隊獲得補助。這些計畫的領域包含：藝文推廣、高齡照護、環境保護、食農教育等，在在展現了國內青年世代絕佳的創意及行動力。記者郭政芬／攝影
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聯合大學工業設計學系學生運用舊衣回收的素材，作為環保布袋，減少塑膠袋使用，一舉兩...
聯合大學工業設計學系學生運用舊衣回收的素材，作為環保布袋，減少塑膠袋使用，一舉兩得。記者郭政芬／攝影
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