寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



全球知名手遊《Pokémon GO》與新北市府合作，今起到周日在三重新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone」，一早就有不少寶可夢玩家前來抓找，活動主持人「凌星星」也在現場抓寶，要邀集更多寶可夢迷前來抓寶。

新北市長侯友宜說，新北市跟日本、美國公司舉辦全台灣唯一一場的盛會，今起連續4天舉辦活動，為了讓新北更多觀光景點讓全世界知道，特地準備60個可以抓寶可夢的景點，像是深澳漁港可以抓寶也能品嚐小捲，還有九份、板橋。

侯友宜說， 新北大都會公園有4百公頃，足以容納幾十萬寶可夢迷，不過前幾天米塔颱風剛過，要呼籲玩家注意溼滑狀況，必須注意安全補充水分，並搭乘交通運輸工具前來抓寶。

凌星星說，曾到日本看過寶可夢遊行，也曾與朋友到新北大都會公園抓過寶可夢「迷唇姊」，這些都是很難忘的記憶，去年曾在台南辦過活動，今年到新北舉辦場地也很大，交通也很方便，歡迎更多玩家前來。

根據電信業者指出，今上午10點活動開始後，就湧入超過3萬玩家同時上線，甚至有來自日本、韓國、香港等地的寶可夢玩家，在活動開始就前往抓寶，新北觀旅局指出，新北市日人數超過1945年以後的紀錄。