寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



全球知名手遊《Pokémon GO》與新北市府合作,今起到周日在三重新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone」,一早就有不少寶可夢玩家前來抓找,活動主持人「凌星星」也在現場抓寶,要邀集更多寶可夢迷前來抓寶。

新北市長侯友宜說,新北市跟日本、美國公司舉辦全台灣唯一一場的盛會,今起連續4天舉辦活動,為了讓新北更多觀光景點讓全世界知道,特地準備60個可以抓寶可夢的景點,像是深澳漁港可以抓寶也能品嚐小捲,還有九份、板橋。

侯友宜說, 新北大都會公園有4百公頃,足以容納幾十萬寶可夢迷,不過前幾天米塔颱風剛過,要呼籲玩家注意溼滑狀況,必須注意安全補充水分,並搭乘交通運輸工具前來抓寶。

凌星星說,曾到日本看過寶可夢遊行,也曾與朋友到新北大都會公園抓過寶可夢「迷唇姊」,這些都是很難忘的記憶,去年曾在台南辦過活動,今年到新北舉辦場地也很大,交通也很方便,歡迎更多玩家前來。

根據電信業者指出,今上午10點活動開始後,就湧入超過3萬玩家同時上線,甚至有來自日本、韓國、香港等地的寶可夢玩家,在活動開始就前往抓寶,新北觀旅局指出,新北市日人數超過1945年以後的紀錄。