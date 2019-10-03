大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



秋天是品蟹的好時機，目前新北市萬里蟹正值產季，但生猛鮮甜好味道，但有不少民眾常為如何吃蟹感到棘手，女性怕大口大口盡性的吃，會「花容失色」，男性也怕滿手都油黏TT，如何美美的吃蟹而不傷形象呢？新北市萬里在地漁村媽媽分享解蟹四部曲，不會綁手綁腳。

萬里蟹肉質鮮甜可口，但是很多人對於萬里蟹怎麼吃可能感到綁手綁腳，漁村媽媽教你四撇步，吃蟹不煩惱。第一步將萬里蟹可移動的腹甲去掉，可以發現背甲與腹甲間有縫隙；第二步左右手大拇指深入向兩邊分開，就可以打開背甲，不過這時候可要小心，很多人大母指出太多力，像是三點蟹這種殼薄又脆的，可容易就將背甲掰碎。

第三步是清除蟹鰓及內臟，蟹鰓主要過濾海水中雜質，卡沙卡髒千萬不能吃；第四步則是將大螯卸下，兩手抓著萬里蟹兩邊4隻腳往下一掰，解蟹完成。

萬里蟹吃的是生猛鮮甜好滋味，產地海鮮餐廳最能將萬里蟹好滋味發揚光大，產地的海鮮餐廳多半講究天然原味，簡單快速料理保持食材原味，清蒸、洋蔥炒蛋、避風塘都是萬里蟹常見料理方式。

今年不論是產地或是都會區，都可以品嘗到萬里蟹的幸福滋味。除了去產地龜吼、富基、野柳、淡水品蟹外，今年萬里蟹與台灣菸酒公司玉泉紹興、美國醬料TABASCO、新板望月樓、台北美福飯店合作，鱻蟹宴其中一道為紹興藥膳醉花蟹以及塔巴斯科辣蟳。

新板超高層Mega50望月樓推出的「一蟹知秋」菜單，將萬里蟹結合粵菜經典「毋米粥」，米湯的清甜帶出萬里蟹鮮味，鮮味亦融入米湯中。

台北美福大飯店推出「蟹庭˙楓」秋蟹料理，將螃蟹與代表性的辣炒年糕結合推出「韓式辣蟹炒年糕」，香辣帶勁的韓式辣醬與彈牙的韓式年糕，入口香辣開胃，還有海蟹的天然鮮甜。

挑選萬里蟹秘訣請看：https://wanlicrab.tw/crab-talks/crab-lectures/1