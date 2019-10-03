新北4停車場獲前瞻補助 三蘆、新店可增877車格

2019-10-03 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市又有4案地下停車場獲前瞻計畫補助！新北市交通局表示，三重區重陽公園、信義公園、蘆洲區永康公園及新店區綠湖公園等4案地下停車場工程總經費計12.45億元，市府負擔6.57億元，另中央補助5.88億元，4案停車場工程將於2020年中至2022年陸續完工，完工後可提供877格小型車位，紓解三蘆地區及新店區停車需求。

新北市交通局表示，本次核定案件因前次未獲中央核定，6月28日再修正報告書提送交通部努力爭取前瞻計畫補助，目前除已著手重陽公園及信義公園案停車場工程相關招標前置作業，加速進行工程設計、發包、施工等作業，預計2022年底完工。

交通局停車管理科長吳政諺表示，另2處在建工程中，其中永康公園地下停車場工程刻辦理地下3層樓地板施作，預計明年4月完工，而綠湖公園地下停車場工程部分，刻辦理統包工程招標文件公告事宜，預計2021年底完工。

交通局長鍾鳴時表示，新北市政府已獲中央補助22案停車場工程補助，除三重商工地下停車場已於今年9月正式營運外，其餘21案停車場目前皆已依預定期程進行工程設計或施工中，完工後將共可提供7197格小型車位、2100格機車位，同時藉由中央補助經費挹注停車場建設，紓緩新北市府財政負擔。