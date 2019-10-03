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比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市去年推出1280捷運「吃到飽」月票，其中搭乘比例是新北市民六成、台北市民四成、距離愈遠愈有利。台北市議會下午進行交通部門質詢，議員陳重文認為，針對台北市民也應該有優惠方案，提出北市境內800元月票，北捷表示，因當時1280的效益評估需要一年半，希望明年4月議會開議前，提出相關報告。

陳重文指出，北捷今年底將宣布調整八折票價優惠，陳重文認為，調整票價後北捷所減少的虧損，可以用來支應北市境內800元月票。陳重文原本希望能在總質詢之前提出，北捷指出，1280票的評估約一年半時間，800元方案需要時間，明年議會再提出。

由於北市年底將調整捷運八折優惠，議員鍾佩玲下午質詢也指出，取消八折可能造成公共運具市占率下降，私人運具使用增加，並衝擊市府2022年私人運具降至20%、公共運具達47%的目標。要求市府公布配套的捷運短程優惠方案。北捷承諾，會在捷運票價八折調整方案中，一併討論公布短程優惠。

鍾佩玲說，確切的八折方案沒出來，北捷卻先放風聲，要取消八折，讓民眾焦慮，影響搭捷運意願，為何北捷先放話？這是捷運訂政策的做法嗎？先永風聲看民意反應， 這是制定政策的SOP嗎。

此外，北市曾訂出公共運輸的市占目標，希望在2022年公共運輸市占率從2016年的42%，提升至47%，私有運具從39降至30%，但她看2018年數據，公共運輸的市占率42%，沒有增加，現在又有調整八折優惠的爭議，公運市占率47%該如何達標？優惠調整後會不會影響公運市占率？如果八成的短程旅客因八折優惠調整，不搭捷運，全部回歸私人運具，將造成馬路大塞車。

對此，顏邦傑回應，調整優惠方案後，初步評估運量不會下降，北捷每年都根據很多參數進行運量預測，這幾年做出來的數據與實際差距都很小。交通局長陳學台說，短程優惠還沒出來，併在忠誠優惠一起討論。

北市議會交通部門質詢，討論1280捷運「吃到飽」月票。記者楊正海/攝影
北市議會交通部門質詢，討論1280捷運「吃到飽」月票。記者楊正海/攝影
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