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網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28聯合報 記者郭頤╱即時報導

邁入第5年的「台北地景公共藝術計畫」，即日起在內湖美堤河濱公園、上塔悠公園登場，呈現3件特色公共藝術作品，其中藝術家陳禹廷的《飄盪種籽》，有40座會發光的蒲公英造型作品，入夜後景色壯觀，適合民眾拍照打卡，系列活動將一路辦到10月27日，民眾都可免費報名參觀。

台北市文化局表示，今年活動主題為「憶河踏悠．再見塔塔悠」，「憶河」意謂著重探基隆河於大直、內湖地區截彎取直後，地景變遷的樣貌；「踏悠」則為古地名「塔悠」的諧音，取自於凱達格蘭族「塔塔悠社」，要邀請民眾漫步堤外綠地、悠閒騎單車，一同「憶河時、踏悠去」。

值得注意的是，3件公共藝術作品都以大直、內湖一帶的歷史脈絡作為設計概念，其中藝術家陳禹霖的《EVER》，在透明貨櫃中陳列老照片，述說基隆河道變遷的故事，另有好玩的扭蛋故事互動遊戲，民眾可以自己扭出特別的在地故事，到了晚上貨櫃還會閃閃發光，別有氛圍。

藝術家陳禹廷《飄盪種籽》，他認為台北往來遷徙的人們，有如蒲公英的種籽乘著風飄蕩，用生命中不可避免的匯聚與離散，轉化為鄉愁元素。40座複合媒材的蒲公英造型作品，同樣會在夜間發光，民眾可以在閃亮的蒲公英間穿梭，記錄下美美照片。

此外，藝術家邱承宏的作品《植栽》，找尋因河道變遷而匿跡的植物，以當時重要的護堤植物「風箱樹」為創作主題。

除3件主題作品外，還有1場踩街活動、3場工作坊、8場藝術導覽和3場人文地景講座，全家大小都可以一同參與，其中10月5日的白晝之夜也響應此活動，參與民眾只要與3件主題作品拍照打卡，上傳官方臉書，將可獲得限量贈品。

展覽與活動報名訊息請見官方臉書

藝術家陳禹廷作品《飄盪種籽》座落內湖美堤公園，40座複合媒材的蒲公英造型作品，會...
藝術家陳禹廷作品《飄盪種籽》座落內湖美堤公園，40座複合媒材的蒲公英造型作品，會在夜間發光景色壯觀，民眾可以在閃亮的蒲公英間穿梭，拍下美美的照片，打卡記錄。圖／北市文化局提供
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藝術家陳禹霖的《EVER》，在透明貨櫃中陳列老照片，述說基隆河道變遷的故事，另有...
藝術家陳禹霖的《EVER》，在透明貨櫃中陳列老照片，述說基隆河道變遷的故事，另有好玩的扭蛋故事互動遊戲，民眾可以自己扭出特別的在地故事，到了晚上貨櫃還會閃閃發光，別有氛圍。圖／北市文化局提供
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藝術家公共藝術

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