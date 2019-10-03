南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



南門市場大樓改建工程案今天首度進入北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審查，委員會認為未來建築配合捷運站連通道，應設法避免建築1樓仍離地平面過高，造成無障設計反而「有障礙」，同時也提議增加人行道植栽、停車場彎道路幅等；對此，負責工程的新工處回應將評估改善設計；委員會最後決議該案修正後通過。

南門市場大樓7日起將停業，準備於年底拆除，並在面積3937平方公尺的原址基地興建新市場大樓，樓層數為地上12層、地下5層且與捷運站連通共構，樓地板面積約4.6萬平方公尺。

都審委員會主席、都發局副局長王玉芬指出，新南門市場大樓1樓高度預設要抬高、離平面地90公分，但離地過高，未來出入口要設置無障礙坡道，避免弱勢難行要較長，但又將擠壓到周邊人行空間；應該設法在地下層逐層利用緩坡方式來銜接連通到，讓新市場大樓整體離地高度降低，讓門口無障礙能更順暢。

都審委員黃世孟說，除地下空間要做好都市計畫，他也建議市場的公共廁所能比照桃園國際機場的規格設置先進廁所，至於地下停車場，因進出車道是繞圈彎道設計，只有5.5公尺恐怕有內輪差問題，會車難度高，安全也有疑慮，可評估增加車道路幅。

委員鍾慧諭則表示，改建工程應該一併考量改善南海路側的人行道，目前人行道為自行車道與行人共道，未來可加入植栽設計做道人車分隔。