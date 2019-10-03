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天空纜線惱人 北市議員要求訂自治條例清除空電桿

2019-10-03 13:38聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市議員應曉薇今天上午在市議會工務委員會提案，要求解決北市架空纜線和道路側溝附掛纜線雜亂的問題，建請工務局比照台中市制定寬頻管道管理自治條例，對違規赴掛纜線業者開罰，維護市容。議員最後要求市府清查各行政區空電桿，訂出移除期限和罰則，並針對違規附掛纜線對業者開罰，就現行規定研議修訂自治條例。

應小薇表示，常有民眾抱怨第四台業者亂掛纜線，相當雜亂，事實上，因台電電纜地下化，很多電桿早已失去作用，卻遲未拆除，反而讓第四台業者亂附掛纜線。過去三不五時為此辦理會勘，欲移除無用電線桿，卻沒有有效解決問題，因此要求北市工務局約束，徹查並要求移除空電桿，也盼委員支持北市設立自治條例。

工務局長林志峯表示，北市府已有纜線附掛相關規定，去年通過「台北市市區道路纜線管路設置管理辦法」，與「台中市寬頻管道管理自治條例」類似，要求業者欲附掛纜線，均需要申請許可，設置地點包括下水道、橋梁、隧道等，都可以提供第四台業者附掛纜線；議員提到要將相關規定提升到自治條例位階，他們願意檢討。

目前依照「台北市市區道路纜線管路設置管理辦法」規定，設置纜線管路，業者得報經主管機關許可自行設置，非經同意，不得占用纜線管路敷設纜線，違者得依「共同管道法」及「行政執行法」有關規定，剪除纜線、強制拆除或採取其他必要措施。

市議員簡舒培問，市府有無要求台電自行清除廢電桿？林志峯表示，目前沒有強制要求台電移除，議員認為拖太久成為阻礙，他們會用法規上再來處理，再來督促台電。

簡舒培說，柯市長上任後，每年動用二備金，花很多錢清除纜線，但電桿還在，剪完再掛，那花這錢還有什麼意義？就因市府不積極督促，台電就擺爛。市議員陳義洲也說，治標也要治本，盼有決議要求市府清查空電桿，要求台電確實執行，否則議會就要有些措施給予壓力。

最後工務委員會決議，要求市府清查各行政區電桿空桿，並訂出移除期限和罰則，針對違規附掛纜線部分，要對業者依規定開罰，就本事現行規定，研議修訂提升位階，強化處理時效與罰則。

台北市議員應曉薇今天上午在市議會工務委員會提案，要求解決北市架空纜線和道路側溝附...
台北市議員應曉薇今天上午在市議會工務委員會提案，要求解決北市架空纜線和道路側溝附掛纜線雜亂的問題。圖／市議員應曉薇提供
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台北市議員應曉薇今天上午在市議會工務委員會提案，要求解決北市架空纜線和道路側溝附...
台北市議員應曉薇今天上午在市議會工務委員會提案，要求解決北市架空纜線和道路側溝附掛纜線雜亂的問題。圖／市議員應曉薇提供
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