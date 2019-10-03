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悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14聯合報 記者郭頤╱即時報導

現在電子支付市場群雄割據，悠遊卡公司電支平台也預計趕在12月上線，但台北市長柯文哲5月時曾在議會發下豪語說，「6個月內可以殲滅敵軍」，如今卻連平台都還沒上線，遭議員質疑承諾跳票。議員王鴻薇說，悠遊卡電支上線一拖再拖，她對12月可以上線也沒有信心，批評柯說的「6個月內殲滅敵軍」是天大的笑話，她直言，政治酬庸是悠遊卡公司最大問題。

悠遊卡公司今年2月取得電支執照後，開始積極建構電支平台，柯文哲5月時更曾說「6個月內可以殲滅敵軍」，但目前預計要12月才有機會上線。對此，台北市議員王鴻薇、徐弘庭和陳炳甫上午舉行記者會，王鴻薇質疑，現在距離柯說的6個月只剩1個月，悠遊卡還趴在地上，要如何殲滅敵軍？

王鴻薇指出，悠遊卡電子票證的市占率雖然還有6成多，但卻逐年下降，反觀一卡通提前進入電支市場，成為市占龍頭，5月底到現在更繼續成長2%，現在市占率有3成，悠遊卡是節節落後。

她說，悠遊卡最大問題是政治酬庸，日前也傳出被請辭的副市長鄧家基，將接任悠遊卡董事長，要請問柯人事安排的邏輯到底是什麼，是不是忙於組黨選立委，把悠遊卡的問題拋在腦後，反而自己把悠遊卡殲滅掉。

議員陳炳甫說，悠遊卡公司經營策略一錯再錯，104年花300萬找以色列想發展自己的系統，再花2億多更新讀卡機，好在後來沒有成功，才放棄計畫，轉而走向電支市場。他相信悠遊卡當初若走對路，現在應該會有5成市占率，但如今優勢漸漸消失，未來甚至可能被一卡通取代，這次是悠遊卡最後一次機會，否則3到5年內被殲滅的可能是悠遊卡。

議員徐弘庭說，柯文哲把悠遊卡公司當成酬庸工具，作為退輔會或離職員工的養老院，柯應用績效、目標導向和專業能力來檢視專業經理人是否適任，他直言，悠遊卡一再錯過轉型的黃金時刻，前悠遊卡董事長林向愷決策錯誤責無旁貸，而年底前上線的電支要拿什麼跟競業拼，難道是砸市民的錢來拚行銷，呼籲柯盡快讓悠遊卡公司回歸專業。

悠遊卡公司董事長陳亭如回應，10月已開始進行系統測試，平台12月會陸續在各場域上線，上線初期為了收集使用者體驗狀況，可能會先限制使用人數。至於經營策略，她說，悠遊卡擁有一定的會員數，初步將與金融機構合作，整合既有通路，也穩住交通優勢，讓民眾可以在雙北大眾運輸使用。

台北市議員王鴻薇、徐弘庭和陳炳甫上午舉行記者會，質疑柯文哲說悠遊卡電支「6個月內...
台北市議員王鴻薇、徐弘庭和陳炳甫上午舉行記者會，質疑柯文哲說悠遊卡電支「6個月內殲滅敵軍」是天大笑話，並批柯把悠遊卡公司作為酬庸工具。記者郭頤／攝影
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悠遊卡王鴻薇一卡通

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