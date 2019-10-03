退役役男也成公益力量 新北備役教召淨溪守護水環境

2019-10-03 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為讓退役役男也成為新北公益後盾的能量之一，新北市民政局自2016年每年舉辦備役替代役演訓召集，今年替代役演訓召集與「甘樂文創」合作淨溪三峽溪、回收垃圾，用行動守護地球環境。

新北市有5萬4千多名備役替代役男，為讓退役役男成為新北公益後盾能量，並強化役男災防知識並投入地方公益，民政局自2016年每年皆舉辦備役替代役演訓召集，內容包括響應環保意識、淨山及淨灘活動、核電廠觀摩核能防災觀念等，讓役男除體驗做公益、關懷弱勢，也增加防災救災觀念。

今年替代役演訓召集與「甘樂文創」合作淨溪，甘樂文創為深耕三峽10年的在地社會企業，長期經營地方創生，輔導高關懷家庭孩童，致力解決當地社區問題，並已連續9年舉辦淨溪活動，今年民政局也與甘樂文創合作，讓役男除了協助淨溪外，也了解地方創生。

其中一名林姓退役役男表示，現今因工作需求須出差至世界各地，發現還是自己家鄉最好，去年曾參加民政局所舉辦的貢寮鹽寮淨灘活動，今年得知要在三峽溪淨溪，特地向公司請假，相約同梯弟兄一起參加，以實境行動愛護家鄉。