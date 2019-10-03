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退役役男也成公益力量 新北備役教召淨溪守護水環境

2019-10-03 11:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為讓退役役男也成為新北公益後盾的能量之一，新北市民政局自2016年每年舉辦備役替代役演訓召集，今年替代役演訓召集與「甘樂文創」合作淨溪三峽溪、回收垃圾，用行動守護地球環境。

新北市有5萬4千多名備役替代役男，為讓退役役男成為新北公益後盾能量，並強化役男災防知識並投入地方公益，民政局自2016年每年皆舉辦備役替代役演訓召集，內容包括響應環保意識、淨山及淨灘活動、核電廠觀摩核能防災觀念等，讓役男除體驗做公益、關懷弱勢，也增加防災救災觀念。

今年替代役演訓召集與「甘樂文創」合作淨溪，甘樂文創為深耕三峽10年的在地社會企業，長期經營地方創生，輔導高關懷家庭孩童，致力解決當地社區問題，並已連續9年舉辦淨溪活動，今年民政局也與甘樂文創合作，讓役男除了協助淨溪外，也了解地方創生。

其中一名林姓退役役男表示，現今因工作需求須出差至世界各地，發現還是自己家鄉最好，去年曾參加民政局所舉辦的貢寮鹽寮淨灘活動，今年得知要在三峽溪淨溪，特地向公司請假，相約同梯弟兄一起參加，以實境行動愛護家鄉。

民政局長柯慶忠則表示，鑑於近年溪邊戲水溺水案例增加，這次演訓召集課程以水域安全及災害防救為主題，邀請頂埔消防分隊隊員黃煒翔擔任講師，講授「防溺十招，五不五要」。柯慶忠說，未來將規劃更多不同公益宣導，讓役男退役後還能參與環境保護及有益事務，增加社會的正向能量。

新北市民政局今年替代役演訓召集，與「甘樂文創」合作淨溪，用行動守護地球環境。圖／...
新北市民政局今年替代役演訓召集，與「甘樂文創」合作淨溪，用行動守護地球環境。圖／新北市民政局提供
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新北市民政局今年替代役演訓召集，與「甘樂文創」合作淨溪，用行動守護地球環境。圖／...
新北市民政局今年替代役演訓召集，與「甘樂文創」合作淨溪，用行動守護地球環境。圖／新北市民政局提供
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替代役男文創

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