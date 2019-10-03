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新北「青春山海線」MV 吳卓源用音樂帶大家暢遊美景

2019-10-03 10:38聯合報 記者吳志雲╱即時報導

新北市政府創縣市之先，首度與R&B小天后吳卓源（Julia）和金馬獎導演陳鈺杰共同合作MV「Higher」，MV全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝，包含淡海輕軌、金山中角灣、深澳灣等地取景。

金馬獎導演陳鈺杰表示，「透過這次拍攝，才發現距離台北市區只需要不到一小時的車程就能夠看到山海美景、大自然景色，像是中角灣、無耳茶壺山等，大家平常上班、生活壓力大，不妨來這放鬆心情。」吳卓源表示：「從小在澳洲長大，我最喜歡在躺在沙灘上看海的感覺，享受一整天的陽光、曬成健康的膚色，青春山海線上景點就讓我想起這超Chill的感覺。」

MV「Higher」用音樂帶領大家沿台2線暢遊在地美景，吳卓源共同參與歌曲創作，以青春山海線開闊、輕快、放鬆的「Chill」風格，作為歌曲創作靈感，並用慵懶勾魂的嗓音唱出「Higher」，詮釋新世代的青春，而表達無論有再多的煩悶或負能量，都能交付在音樂跟旅行中，將煩惱通通拋開！希望每個人精神都能higher，目標也能更higher！

「青春山海線」明年4月底前，於淡水到貢寮的海岸觀光線，完成增設11個綠能電動機車租賃站，另於明年6月底前全市可再完成113個電動機車電池交換站，供民眾交換機車電池或租賃電動車輛，搭配陸續完成的自行車道，成為徒步、路跑、自行車、電動機車友善旅遊路線。

新北市長侯友宜並表示「將繼續打造有山有海、有內涵文化、在地品牌、人文故事的青春山海線」，號召全民一起響應以人為本，減少環境負擔，用18歲的心情，造訪台灣最美的海岸線。

綠能旅遊除了自己去，還有其他配套玩法供民眾選擇，新北市府推出青春山海線自由行和團體旅行，可報名「深澳小旅行。點亮十三層遺址。船遊祕境」，體驗夜間船遊、船上漁家小吃等地方限定玩法；還可挑選各式電動汽機車任君選擇遊玩。

新北市特別與KKday合作推出「特斯拉Tesla環保綠能包車一日遊」方案，隨行一位司機全程開車為您服務。位於青春山海線的起點淡水地區的淡海輕軌，也是觀光的好選擇，只要帶著一張交通卡或購買輕軌一日券、輕便行囊與手機相機就可出發，輕鬆觀賞最美日落、登山健行，享受最在地的淡水輕旅行。民眾還可多加利用政府推行的秋冬旅遊補助，一起貫徹低碳綠能觀念，成為綠能旅遊達人。

★成為綠能旅遊達人★

特斯拉Tesla環保綠能包車一日遊https://www.kkday.com/zh-hk/product/30914

深澳小旅行。點亮十三層遺址。船遊祕境https://reurl.cc/k5ZDnr

秋冬旅遊補助https://reurl.cc/Ob0957

淡海輕軌一日遊https://www.ntmetro.com.tw/

※更多詳細資訊請上：

青春山海線官方臉書https://www.facebook.com/route2taiwan/

新北市觀光旅遊網https://tour.ntpc.gov.tw/

MV全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝—八里自行車道。圖／新北市政府提供
MV全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝—八里自行車道。圖／新北市政府提供
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MV全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝—九份茶壺山。圖／新北市政府提供
MV全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝—九份茶壺山。圖／新北市政府提供
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淡海輕軌淡水

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