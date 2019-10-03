日月潭花火嘉年華4日起展開 白天玩到晚上體驗很不同

2019-10-03 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



日月潭愈來愈好玩！今年花火音樂嘉年華不只配合觀光局擴大秋冬國旅補助，10月4日至11月17日盛大展開的Come!Bikeday活動，持續以自行車與大型戶外花火音樂展演，做為系列活動雙核心亮點。

日管處指出，2019日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華，今年邁入第12年，融合台灣及日月潭在地特色，發展出以「藝術文化」及「運動休閒」內涵兼具的系列活動規畫，並整合紅茶文化、婚禮及電動船夜航等產業，包括月底舉辦的環湖馬拉松運動賽事、讓今年的嘉年華從白天到夜晚，天天都有不一樣的體驗。

重點的花火音樂會總計有3場次各具風格特色的音樂展演，10月19日仍以樂興之時管弦樂團為主，以交響音樂結合台灣大學合唱團表演，用音樂揭開序幕；並配合推動部落觀光，11月2日的「潭響原音．原住民音樂會」更以台灣原住民特色文化進行展演，11月9日則由NTSO國台交青年團為系列活動，進行最後一場花火音樂會壓軸演出，帶領民眾於月光下的日月潭湖畔聆賞動人樂章。

在運動賽事方面，10月27日登場的「2019環湖馬拉松」今年不僅成為國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，更為台灣首場列為AbbottWMM分齡世界冠軍賽指定賽事之一，尤其是第二屆2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事；而最美的自行車道，日月潭Come!Bikeday將於11月3日由向山遊客中心出發，不分老少、安排10公里「單車逍遙遊」及30公里「環潭挑戰遊」等經典路線，歡迎民眾前來賞景並健身。