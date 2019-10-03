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議員指統促黨路權經核准 北市府：依法行政

2019-10-03 02:18中央社 台北2日電

中華統一促進黨昨天在台北車站前廣場舉行非法集會，台北市議員吳沛憶發現，北市府有核准路權，根本是放任讓活動進行。台北市政府副發言人黃瀞瑩今天表示，一切依法行政。

黃瀞瑩指出，針對統促黨在交七廣場辦活動，市府皆依法行政，此團體有申請路權，但未申請於廣場舉辦，市府依法開罰，並由台北市警局4次舉牌警告，一切依法行政，從未有迴避行政責任等狀況。

統促黨昨天在北車前廣場辦「慶祝中華人民共和國建立70週年」非法集會，黨主席張安樂到場後上台演講，北市警方4次舉牌警告，人潮才散去，後續依涉違反集會遊行法傳喚相關人士到案、送辦。

北市府公園處今天表示，當天約下午3時派員到場，先裁罰新台幣2400元，因統促黨後續派員拆舞台，未繼續開罰，且依收費基準，活動費加保證金要4萬元。

民主進步黨台北市議員吳沛憶接受中央社記者電話訪問時說，市長柯文哲上午聯訪時被問及此事時，提及依法行政，但從各局處事後對外回應和現行規定，是可避免昨天狀況，統促黨搭舞台就是違法，但公園處當天才派員到場，對外回應卻說事先不知情。

吳沛憶表示，警方在統促黨辦活動前，就對外發新聞稿提及活動違規，公園處怎會事先不知情，依規定，公園處可提前派員到場，要求統促黨不得架舞台。

她認為，北市府就是放任統促黨在北車前廣場辦活動，相關規定都可提前要求不讓活動進行，不是事後才開罰。她也發現其實北市府是有核准統促黨路權。

吳沛憶表示，統促黨要辦活動，媒體有事先報導，若柯文哲重視相關議題，相關局處一定積極處理，市府應檢討行政流程，且依規定，市府要是強力執法，活動根本無法進行。

北市統促黨吳沛憶

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