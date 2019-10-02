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南門市場將拆除 周末熄燈前3天推感恩優惠

2019-10-02 21:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

南門市場7日起將停業準備於年底拆除，6日將舉辦惜別晚會，同時也攤商搬遷前最後一天營業，市場自治會因此選在最後三天營業祭出「風華38 時光永存」感恩促銷活動，4日到6日名攤將推出折扣，4日、5日中午於二樓也將舉辦1元競標、估價王活動；6日晚上7點正式熄燈前則有惜別晚會。

北市市場處表示，現今的南門市場大樓約民國70年興建，迄今滿38年，為提供更好的購物環境及配合捷運萬大線興建，南門大樓預定於12月進行拆除，市場攤商也將在7日起停業10天進行搬遷，預計17日於南門中繼市場（杭州南路二段55號）試營運。

南門市場自治會長王銓國表示，搬遷前的最後3天，即4日到6日，南門市場內攤商將祭出多種優惠，例如快車肉乾200元以上商品同商品第二件6折、隆記食品全雞商品特價700元、立家湖州粽的粽子買5送1等。

王銓國說，4日、5日每天中午12點到下午1點半，南門市場也將舉辦誰是估價王、你是忠實顧客嗎、1元競標、1元現時搶購等活動；其中估價王只要猜出商品最接近售價的金額就能免費帶走商品，而忠實顧客則是盲吃猜出熱門商品，即可為晚餐加菜。

南門市場也集合各名攤商品，組成1元競標組合，例如合興糕糰店的糕點組合、萬有全的臘味禮盒等，其中百貨部秦鈺軒老闆娘許瑞娟還提供開店就一直帶財的鎮店之寶「招財龍龜」給民眾競標。

王銓國也說，至於1元搶購商品則有如上海火腿的水果乾、南門點心坊的千層饅頭、快車肉乾的招牌特厚蜜汁肉乾等公，都是多數人從小到大的記憶；最後限量大搶購活動的收入也將贈給公益團體。

南門市場7日起將停業準備於年底拆除，市場自治會選在搬遷前最後3天（4日到6日）祭...
南門市場7日起將停業準備於年底拆除，市場自治會選在搬遷前最後3天（4日到6日）祭出「風華38 時光永存」感恩促銷活動。圖／市場處提供
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南門市場7日起將停業準備於年底拆除，市場自治會選在搬遷前最後3天（4日到6日）祭...
南門市場7日起將停業準備於年底拆除，市場自治會選在搬遷前最後3天（4日到6日）祭出「風華38 時光永存」感恩促銷活動。圖／聯合報系資料照片
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