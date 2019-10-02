學生食物中毒1個月 衛局未公布結果遭議員批

2019-10-02 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市今年9月初3所學校共207位學生發生疑似食物中毒狀況，新北市議員何博文今在議會質詢，為何事情過快1個月結果仍未出爐，學生家長做何感想，新北衛生局指出，檢驗完成有仙人掌桿菌，目前進行程序將依食安法開罰。

何博文表示，有家長詢問學校狀況卻「一問三不知」，他問民間檢驗公司，檢驗結果最慢2星期就會出爐，詢問台北市府，也是半個月內就會有結果，新北要檢驗多久才能知道問題在哪。

新北衛生局長陳潤秋說，檢驗報告中顯示，有部分食物有檢出仙人掌桿菌，但學生檢體沒有檢出菌，如果學生檢體與食物都有相同細菌，就會影響廠商資格，目前會依食安法開罰。

新北教育局指出，三峽介壽國小及板橋文德國小驗出仙人掌桿菌，2校依合約將持續暫停該廠商的午餐供應，衛生局裁罰產商後，若複抽檢驗結果符合食品衛生標準相關規定，才可恢復履約供餐，但處以契約價金總額10%的違約金。

教育局說，另外錦和高中因檢驗結果符合規定，將會恢復供餐，不過業者也會有相關計點等狀況，勢必會影響明年團上的簽約。