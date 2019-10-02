寄生上流幼教版？板橋私幼超收90生反鎖書櫃後密室

2019-10-02 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



寄生上流幼教版？新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收，本身園所超收不提，更超收90生，瞞著家長接到該園相關企業「皇龍補習班」上課，遇到教育局稽查，就將小朋友藏在「書櫃後的密室」中，放學再載回園所；今下午教育局、消防局、工務局聯合稽查，總算破獲。教育局祭出最重30萬元罰鍰即刻起停招。

教育局指出，今年8月陸續接獲超收陳情，該園本身8月稽查時已經是第4度超收，超收5名學生，令減招生10％（5生），列為重點稽查對象。昨教育局針對超收在皇佳附近的皇龍補習班稽查，但補習班人員消極配合，教育局入內未發現學童，裁罰消極配合5萬元。

教育局今再聯合消防、工務局在今下午放學前突襲稽查，發現有一書櫃可疑但是打不開，從另一邊反鎖，聯合稽查小組勸補習班人員待會就要放學，家長要接孩子，更嗆總不能耗一整天孩子都餓了，補習班人員才打開「密室之門」。

教育局指出，補習班立案只有大樓平面的一半，另一半用於所謂超收幼生，兩半空間用書櫃隔開，平時門開著，但遇到稽查就將其反鎖。「簡直不可思議」，根本是電影「寄生上流」翻版。

該幼兒園就位在海山派出所旁，竟頻爆出超收。新北市教育局表示，對皇佳擴大使用場地（移到皇龍上課）依照幼兒教育及照顧法可罰3到30萬，教育局開出最重30萬罰鍰，另對超收罰最高3萬元，並且因超收累犯處以停招。