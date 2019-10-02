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寄生上流幼教版？板橋私幼超收90生反鎖書櫃後密室

2019-10-02 18:57聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

寄生上流幼教版？新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收，本身園所超收不提，更超收90生，瞞著家長接到該園相關企業「皇龍補習班」上課，遇到教育局稽查，就將小朋友藏在「書櫃後的密室」中，放學再載回園所；今下午教育局、消防局、工務局聯合稽查，總算破獲。教育局祭出最重30萬元罰鍰即刻起停招。

教育局指出，今年8月陸續接獲超收陳情，該園本身8月稽查時已經是第4度超收，超收5名學生，令減招生10％（5生），列為重點稽查對象。昨教育局針對超收在皇佳附近的皇龍補習班稽查，但補習班人員消極配合，教育局入內未發現學童，裁罰消極配合5萬元。

教育局今再聯合消防、工務局在今下午放學前突襲稽查，發現有一書櫃可疑但是打不開，從另一邊反鎖，聯合稽查小組勸補習班人員待會就要放學，家長要接孩子，更嗆總不能耗一整天孩子都餓了，補習班人員才打開「密室之門」。

教育局指出，補習班立案只有大樓平面的一半，另一半用於所謂超收幼生，兩半空間用書櫃隔開，平時門開著，但遇到稽查就將其反鎖。「簡直不可思議」，根本是電影「寄生上流」翻版。

該幼兒園就位在海山派出所旁，竟頻爆出超收。新北市教育局表示，對皇佳擴大使用場地（移到皇龍上課）依照幼兒教育及照顧法可罰3到30萬，教育局開出最重30萬罰鍰，另對超收罰最高3萬元，並且因超收累犯處以停招。

此外，工務局查獲皇龍補習班現場涉及擅自變更使用及未公安申報，後續將依建築法相關規定辦理，而消防局亦查獲現場具滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，已開立限期改善通知單，並不定期持續追蹤至改善為止。

工務局及消防局今也查獲皇龍補習班現場涉及擅自變更使用及未公安申報，滅火器、室內消...
工務局及消防局今也查獲皇龍補習班現場涉及擅自變更使用及未公安申報，滅火器、室內消防栓及火警自動警報設備等多項消防設備缺失。圖／新北市消防局提供
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新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收90生等違規，今被教育局令停招。記者魏翊庭／...
新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收90生等違規，今被教育局令停招。記者魏翊庭／攝影
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新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收90生，瞞著家長接到該園相關企業「皇龍補習班...
新北市板橋私立「皇佳幼兒園」被爆超收90生，瞞著家長接到該園相關企業「皇龍補習班」上課，遇到教育局稽查，就將小朋友藏在「書櫃後的密室」中，放學再載回園所。圖／新北市教育局提供
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