新店小城里民合力彩繪 畫出在地特色

2019-10-02 19:36 觀天下 記者張芳琪/新店報導



新店小城里民透過參與式預算提案，將僑愛籃球場一旁的水泥牆進行彩繪藝術改造，畫出里內擁有豐富自然生態的特色。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新店小城里透過參與式預算提案，將僑愛籃球場一旁的水泥牆進行彩繪藝術改造，畫出里內擁有豐富自然生態的特色，多采多姿的彩繪牆上，可以看見藍鵲、青蛙、白鼻心等動物，更重要的是這面彩繪牆是由在地居民齊力完成的心血創作。

藍鵲展翅飛翔，樹上枝頭開滿了花，還有啄木鳥、青蛙、白鼻心等動物，而一旁還有人打籃球，就像牆上所彩繪出來的畫面，這是小城里豐富的自然生態樣貌，而這面彩繪牆就位於新店小城裡僑愛籃球場內。

里長郭仁澤表示，由於今年爭取到參與式預算，透過居民提案，將原本灰濛濛的水泥牆，進行藝術彩繪，並且是由居民親手繪製。

這面大大的水泥牆，從底漆開始，在眾多居民的通力合作下，一筆筆勾勒出圖案、上色，有的人要爬高，有的人還要幫忙調漆，男女老少通通都有，80多歲的老奶奶更樂在其中，大家說看見作品完成的那一刻，內心相當激動，不僅是成就感還有著滿滿的幸福。

在這面彩繪牆當中，除了展現小城里內的生態特色，另一個最特別的就是還能看到立體的拼貼圖案，用磁磚、貝殼一個個貼出不同的花樣，讓本來平面的彩繪牆，多了趣味和變化。

小城里里長郭仁澤表示，牆上所畫出來的各種動植物，都是真實存在於社區當中，豐富的自然生態，就是台北小城最引以為傲的特色，這次在參與式預算提案中，藉由籃球場的牆面彩繪出來，不但美化了環境，更重要的是在居民共同努力下，這面彩繪牆已經成為每個人生活的一部分，未來小城里也將如同這面彩繪作品多采多姿、充滿生命力。