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三芝樂齡書法班展成果 展現力與美結合

2019-10-02 19:35觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝樂齡中心書法班結合新北市致理大學書法班、臺北市中山運動中心書法班等作品共15...
三芝樂齡中心書法班結合新北市致理大學書法班、臺北市中山運動中心書法班等作品共157幅，在三芝名人館裡展出。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝樂齡中心書法班在民國98年成立，今(2)日結合新北市致理大學書法班、臺北市中山運動中心書法班等作品共157幅，在三芝名人館裡展出，其中萬壽無疆以各式不同的字體與書寫方式書寫，展期將會持續到十月底，民眾千萬不要錯過。

三芝國小校長李烟長表示，樂齡書法班成立於民國98年，今年屆滿十週年更朝11週年邁進，在謝瑞煌老師的教導下，長輩們不只是寫字寫出興趣，更是在謝老師獨特風格的帶領下，書法成果展的內容都走出專屬於三芝樂齡的特色，所以說來到三芝不只是有很多藝術家與美景可以欣賞，還有一群愛書法的樂齡長輩作品可以來看看。

三芝區公所主秘黃玉鈴指出，長輩們在謝瑞煌老師的指導之下，不只是手寫一手好字，高品質的作品更是多到三芝名人館的展覽空間顯得不足，另外這次的展覽內容字體與作品呈現都別出心裁、相當多元。

指導老師謝瑞煌則是勉勵學生們要嘗試臨摹各式古文與字帖，多學習傳承書法技藝文化之餘，也要藉由練字來練心，修身養性一舉多得。

這次的展出還有一幅萬壽無疆的長幅作品相當吸睛，以各式不同的字體與書寫方式書寫成，還有金、銀、財與福、祿、壽等字的多元字體排列成圓形作品，一次就可以欣賞到書法多種寫法的氣勢以及力與美結合的展現。

書寫藝術家

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