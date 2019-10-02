日本贊助木工教室 瑞亭國小慶揭牌

2019-10-02 19:32 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



台北洲美扶輪社與日本藤澤東扶輪社合作下，為瑞芳區瑞亭國小打造一間全新的木工教室，舉行揭牌儀式。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 台北洲美扶輪社與日本藤澤東扶輪社合作下，為瑞芳區瑞亭國小打造一間全新的木工教室，今(2)日舉行揭牌儀式，日本藤澤東扶輪社社長吉田新一也了解瑞亭國小自日治時期創校的歷史，學生也利用木工製作出樹枝原子筆贈予來訪的來賓。

位於瑞芳市區及四角亭之間的瑞亭國小，是日治時期的公學校，至今超過百年歷史，今天學校的木工教室啟用典禮，贊助的兩間扶輪社相當重視，特地從日本前來的吉田社長與洲美許社長，和瑞亭國小校長一同揭牌，讓學校教育更豐富完善。

日本藤澤東扶輪社社長吉田新一表示，來到校史室看到瑞亭國小前面有好幾任校長都是日本人，覺得非常的親切，今天能參與揭牌儀式相當榮幸，也祝福學校能好好使用木工教室，帶給學生更多元的課程。

台北洲美扶輪社社長許采葳表示，這次很榮幸能邀請到日本的藤澤東扶輪社一同做公益，此次來到瑞芳見證瑞亭國小木工教室啟用，非常開心，兩社提供孩子們如電鑽等各式木工器具，便是希望讓偏鄉孩子們能有更多的學習資源，今天看著孩子們現場實做，從學校盎然生態撿拾樹枝，鑽洞、插入筆芯，完成特殊手感的樹枝原子筆，當作小禮物真的創意又獨特。

瑞亭國小校長梁榮仁表示，此次也帶著兩位社長進行植樹動土儀式，因為兩年前學校裡有棵肖楠樹被尼莎颱風吹垮，為避免造成學生危險，而鋸掉了樹幹以上部分，並用木材製作出兩隻貓頭鷹，此次種下新的肖楠植株，期盼讓生態永續下去，也讓孩子們學到愛護自然與生命教育。