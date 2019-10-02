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永和停車位供不應求爭取校園停車場 交通局：持續溝通

2019-10-02 17:15聯合報 記者江婉儀╱即時報導

永和地狹人稠，區內停車供給嚴重不足，僅有7500個汽車車位及3萬個機車車位，永和區公所建議市府應在公有空間興建停車場，新北市交通局表示，目前預計在永平國小北側公有用地規劃興建立體停車場，舒緩當地停車需求，至於校內建設停車場意見，因有正反意見，則會持續與校方溝通。

永和區長胡合鎔今天在公所報告提出，永和區內概估現有汽車有6萬輛、僅有7500個車位，機車12萬輛、僅有3萬個停車位，停車供給嚴重不足，建議市府全面檢視區內公有空間，在中興街、永平國小、保生路拖吊場等處興建地下或立體停車場，以解決停車問題。

交通局表示，以永平國小為例，對於建設停車場正反意見皆有，雖可以解決停車問題，但有家長擔憂，在施工期間學生2到3年不能使用操場，也會有噪音、粉塵、垃圾汙染，對於學生的健康造成隱憂。

交通局指出，永和區有停車需求，目前正規畫校園北側的一塊用地，現況是給環保車及拖吊車停放使用，已請相關單位規劃，未來施作立體停車場，舒緩當地停車需求，由於捷運萬大線永平國小站離校園只有250公尺，如果建設停車場，將會達到很好的轉運效果，交通局也會持續與校方溝通。

新北市長侯友宜表示，永和區停車空間顯有不足，也指示市府相關單位進行全面盤點，以團隊的力量給予公所支持。

永和區內概估現有汽車有6萬輛、僅有7500個車位，機車12萬輛、僅有3萬個停車位...
永和區內概估現有汽車有6萬輛、僅有7500個車位，機車12萬輛、僅有3萬個停車位，停車供給嚴重不足，建議市府全面檢視區內公有空間，在中興街、永平國小、保生路拖吊場等處興建地下或立體停車場，以解決停車問題。圖／永和區公所提供
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停車場侯友宜

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