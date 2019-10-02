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韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

快儲水！ 板橋樹林這10里將停水達23小時

2019-10-02 17:05聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為辦理「板二計畫-浮洲加壓站進出管線工程」終點停水連絡工程，板橋及樹林部分地區將停水，從10月5日早上10點至10月6日早上9點止，共計23小時，請民眾預先儲水備用，停水期間，新北市水利局將持續管制，並督促台灣自來水公司盡速完工復水。

因「板二計畫-浮洲加壓站進出管線工程」終點停水連絡工程，板橋及樹林共10個里將停水23小時，從10月5日10時至10月6日9時止。停水區域包含板橋區的溪洲里、溪福里、溪北里、堂春里；樹林區的和平里、保安里、樹東里、樹北里、彭福里、彭興里。

停水期間將提供6處臨時供水佔，包含新北市樹林區忠孝街30號（彭福國小）、新北市樹林區中華路8號（樹林高中）、新北市樹林區省民公園旁福德宮前空地、新北市板橋區溪崑二街134號（溪洲公園）、新北市板橋區溪城路90號（板樹體育館）、新北市板橋區滿平街5號旁（UBike人行道）。

停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。

在浮洲加壓站進行的「板新地區供水計畫二期工程」，是將新店溪水源經台北自來水事業處處理後的清水，藉由聯通管道供應板新地區，計畫完成後可供應板新全部供水區域，確保民生及工業用水無虞。

板新地區供水計畫二期工程第一階段已於2017年4月完成，可調供新北每日72萬噸水量，第二階段各項工程仍在趕工中，其中浮洲加壓站為其主要項目，期盼今年底前可調供板新地區每日達101萬噸的水量，確保穩定板新地區用水。

新北板樹地區將停水23小時。聯合報系資料照
新北板樹地區將停水23小時。聯合報系資料照
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停水人行道

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