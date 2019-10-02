新北失業勞工子女補助 最高領3萬5800元

2019-10-02 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局指出，108學年度第1學期起，新北失業勞工獲勞動部「失業勞工子女就學補助」者，可再向新北勞工局申請「失業勞工子女生活扶助」差額補助，就讀私立大學的失業勞工子女，補助金額最高達3萬5800元，但要在14日前向勞動部先申請。

勞工局長陳瑞嘉說，配合勞動部提高失業勞工子女就學補助金額措施，新北也修正「失業勞工子女生活扶助補助要點」，調整補助金額改採「差額補助」。

陳瑞嘉表示，新北失業勞工子女補助，未來依「全國軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準，就讀私立大專院校的失業勞工子女，勞動部補助2萬4千元後，新北再補助1萬1千8百元，但就讀公立大學者因補助相同，不再提供差額。

勞工局提醒，勞動部失業子女就學補助申請將在10月14日截止，提醒民眾於期限內申請辦理，申請人只要持勞動部審核結果通知單影本，只需要再填申請書、領據及金融機構證明，就能向勞工局申請差額補助。。