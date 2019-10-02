拚減塑 北市12處傳統市場本月起設「環保袋循環箱」

2019-10-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為進一步擴大傳統市場源頭減塑，北市環保局本月起在12行政區各挑選1個傳統市場，於市場入口處設置「環保袋循環箱」，供民眾免費取用二手環保袋，減少市場塑膠袋使用量，循環箱也同步募集二手環保袋，讓民眾捐贈多餘未使用的環保袋。

環保局106年與量販店推動「押金環保袋」，去年開始於量販店、超級市場及連鎖便利商店推出環保兩用袋政策，讓塑膠購物袋用完後可當專用垃圾袋使用，如今則進一步針對塑膠袋用量較大的傳統市場，推動「環保袋循環箱」。

環保局簡任技正楊維修表示，環保袋循環箱初期已備妥2000個環保袋，分放在長春、龍城、西湖、成德、士東、北投、新富、蘭州、光復、成功、幸安、興隆等12處市場，預計辦理3個月後檢討成效，評估擴大到北市其他傳統市場。

楊維修也說，除了循環箱募集二手環保袋，環保局本月也推出「一袋換一袋」活動，由與157個里的「站幸福有里」資源回收站合作，鼓勵民眾將家中多餘的環保袋，拿來兌換成專用垃圾袋，兌換大小視環保袋尺寸而定，如A4大小兌換5L專用垃圾袋，A3大小兌換14L環保二次袋等。