不騎鐵馬改搭淡海輕軌 寶可夢阿伯：搭車抓寶還可孵蛋

2019-10-02 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



全球知名手遊「Pokémon GO」與新北市府合作，明起到6日在三重新北大都會公園盛大展開「抓寶活動」，60處能抓稀有寶可夢。由於淡海輕軌淡水行政中心站（V07）旁的萬坪公園與濱海沙崙站（V09）旁的公七自然公園都在其中，新北捷運公司找來專業玩家「寶可夢阿伯」改搭輕軌抓寶，讓他直呼「搭車抓很悠閒，還可以孵蛋！」

為推廣淡海輕軌抓寶活動，新北捷運公司邀請知名的「寶可夢阿伯」，阿伯先前以「孔雀開屏手機牆」，騎腳踏車抓寶聞名，這次他不騎腳踏車，改搭淡海輕軌抓寶。捷運公司表示，輕軌行車速度適中、全線7.3公里長，沿線每一個補給站都補得到球，搭車來回就能輕鬆完成補給、抓寶與孵蛋任務。

新北捷運公司表示，萬坪公園與公七自然公園2處地點，連續四天都有機會出現稀有寶貝，且搭淡海輕軌就可以輕鬆抵達，民眾若要搭淡海輕軌抓寶，可先搭乘捷運淡水線到紅樹林站，再轉搭淡海輕軌，玩家來搭乘記得購買票價50元淡海輕軌一日券，就可在當日營業時間無限次搭乘輕軌，盡情抓寶。