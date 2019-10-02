北農常董傳占地賣菜惹怨 被柯文哲盯上

2019-10-02 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北農產運銷公司營運的第一果菜批發市場傳出有公用卸貨空間，遭公司常務董事王慶中長年當拍賣區占用，還違規進行現金交易，至今卻沒人管得動，讓不少同業很不滿；台北市長柯文哲於府內會議更點名要市場處設法處理；市場處今天表示，上周至今已抽查3次，確定王有現金交易及占地行為，已要求北農公司依規定處分；若再不改善，最重可永久取消王的供應人資格。

北市蔬菜商業同業公會理事長林長平表示，很多人跟他抱怨過王慶中20、30年來占用批發市場兩處卸貨區，當成拍賣區來擺攤賣自家香菇的事，認為卸貨區是臨時停車點，本該大家共用、用完就走，王沒依規定進場公開拍賣還違規用現金交易。

林長平說，王慶中的行徑讓不少乖乖排隊進場拍賣的承銷人覺得很不公平而不滿，但王慶中是北市蔬菜公會理事，又是北農常董，家大業大沒人敢動或管得動，問題才會持續至今。

市場處批發市場科長高振翔表示，上周9月25日、9月29日及今天都有前往第一果菜批發市場調查，發現王慶中確實持續有占用2處卸貨區的情況，過程也發現現金交易的情況；因此包含今天在內已三度要求北農公司依規定處分。