青農嚴慶榮返鄉 種出金山規模最大杜鵑苗圃

2019-10-02 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



金山青農嚴慶榮在民國91年返鄉接手父親的杜鵑苗圃，經過17年的努力，是目前金山杜鵑種植規模最大的花農，新北市農業局表示，為扶植地方產業，協助在地農友，市府推動「萬金杜鵑鄉」計畫，與金山地區農會和當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各品種杜鵑，讓民眾在四季都能欣賞杜鵑花開。

嚴慶榮原本從事珠寶鑄造，SARS疫情發生時恰逢事業低潮，加上雙親年紀漸大，已不堪負荷苗圃生產勞動，於是決定返鄉接手杜鵑種植，並考量存活率及管理效率，將原本裸根種植的方式改為盆花種植，花了整整5年的時間，杜鵑種植才漸漸上了軌道，存活率及產量趨於穩定。規模由原先約0.2公頃的苗圃，至今已擴大到2.5公頃，年產量更高達75萬盆，目前也擔任農會花卉產銷班長。

嚴慶榮的苗圃涵蓋金山區六股、重合、三界等里，園區8成皆種植杜鵑，另外還有百合、桂花、茶花、含笑等其他園藝植栽，主要供貨至田尾及提供全台道路、建築與綠美化工程使用，部份植栽也會銷往台北市建國南路花市，花季時滿園綻放，美不勝收。