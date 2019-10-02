北市抽驗88件生鮮蔬果農藥殘留 有辣椒超標25倍

2019-10-02 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局今天公布定期抽驗各通路生鮮蔬果產品374項殘留農藥含量結果，抽88件共19件不合格；其中抽自第一果菜批發市場的1件紅鳳菜共4項殘留農藥超標，1件辣椒更有農藥超標25倍；衛生局表示，不合格蔬果來自宜蘭、台中、彰化、南投、雲林、嘉義，已移請各縣市政府依食品安全衛生管理法追查。

衛生局8月到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果，19件違規蔬果包含紅鳳菜1件檢出4項殘留農藥違規；特蔥仔1件檢出3項殘留農藥違規；龍眼、辣椒、杏菜、紅鳳菜各1件檢出2項殘留農藥違規；芫荽（香菜）、美濃瓜各2件及龍眼、百香果、大陸妹、豌豆、A菜、紅菜、黃秋葵、敏豆、檸檬各1件檢出1項殘留農藥違規。

19件違規蔬果殘留農藥量不符「農藥殘留容許量標準」，農藥種類則都是合法登記並領有許可證的農藥，當中有9件抽自第一果菜批發市場，其他還有來自知名大賣場或傳統市場，另也有來自小吃店、平價水果行、涮涮鍋餐廳等；其中第一果菜批發市場1件辣椒含殺菌劑菲克利0.26ppm超標25倍、殺菌劑百克敏1.5ppm超標2倍。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，若以體重60公斤成人估算，這次違規的辣椒每天安全攝取上限是900公克；另如1件來自第一果菜批發市場的香菜，含不得檢出的殺蟲劑普硫松0.06ppm，每天則只能攝取100公克，若吃過量將出現嘔吐、噁心、頭暈等症狀。

陳怡婷說，殘留農藥違規已違反食品安全衛生管理法，可處分責任業者6萬元到2億元罰鍰，販售業者若無法交代來源，則可處3萬元到300萬元罰鍰；已要求販售端下架違規蔬果停售，因貨源都來自外縣市，已移請各地方衛生局溯源處理。

負責營運第一果菜批發市場的台北農產運銷公司則表示，已依內部管理要點，針對違規供應商停止供應10天，後續再犯將廢止供應人資格，接下來會持續抽驗進場交易蔬果。