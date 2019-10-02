各地橋樑若無力檢測維修 陳其邁：中央會全力支持

2019-10-02 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



針對南方澳斷橋事件，行政院副院長陳其邁上午指出，將提高檢測和維修的比例，許多橋梁的維護目前涉及公路總局、交通部，甚至是鄉鎮區公所等級的地方政府，若是在流量、年齡、結構等使用上有不安全情形，在地方預算和人力都不足下，中央會全力支持。

陳其邁上午到台中市參加先進製造技術展，他說為了南方澳斷橋事件今凌晨2時才離開事故現場，3時才回到台北。