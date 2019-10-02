大幅增加排水斷面 五股民眾颱風豪雨不再怕淹水

2019-10-02 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市五股區成泰路段因排水側溝系統能量不足，當地民眾每逢颱風或豪大雨時都受到積淹水之苦，為此，新北市水利局進行「五股區成泰路1段101及175號周邊排水改善工程」，以大幅增加排水斷面方式，改善舊有的排水系統，達到防洪效益，工程已於9月14日完工。

長久以來，五股區成泰路段因原排水側溝系統能量不足，每逢颱風或豪大雨來襲時，五股區憲兵訓練中心及德音國小後方山坡地的雨水因地形因素，導致山坡地大量排水並傾洩至成泰路1段道路側溝，造成該地區居民深受積淹水之苦。

為此，水利局在該區辦理「五股區成泰路1段101及175號周邊排水改善工程」，將成泰路1段101號周邊的側溝截面積，從原先的0.5x0.7公尺加大成1.55 x1.1公尺，而過路段也從1支直徑0.5公尺的涵管，加大為直徑1公尺及0.6公尺的涵管各1支。

另，175號周邊的側溝截面積也從0.5 x0.7公尺，加大為2.05 x0.8公尺，過路段直徑0.6公尺的涵管，加大為2.05 x0.92公尺的箱涵。在面臨今年7月21日豪大雨侵襲時，當時雨量1小時高達90毫米，但175號周邊工程大致完成並發揮效用，因此無積淹水情況發生，經後續趕工後，整體工程於9月14日完成施工。