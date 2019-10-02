北市綠化教室開放報名 順便欣賞陽明山秋冬景致

2019-10-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



位於陽明山的花卉試驗中心，又準備全新的綠化教室課程，邀請民眾共譜一段嶄新的秋冬園藝樂曲，課程自10月12日起至12月28日止，精心規畫包括園藝及環境生態的新知課程，適合家長帶小朋友共同學習，上完課還可以在園區內漫遊欣賞秋冬景致，來一趟充實身心靈的微旅行。

台北市公園處表示，花卉試驗中心與財團法人七星環境綠化基金會及台北綠化志工隊合作，開設綠化教室多年，規劃各類園藝及生態課程，如植物辨識、居家栽培教學、節慶花藝、景觀規劃與賞析、動植物生態保育等豐富內容，每每吸引許多各方同好前來切磋交流、共襄盛舉。

這次10月至12月的綠化教室課程，包括濕地人文與生態介紹「嘉義鰲鼓溼地介紹」，認識並親近自然環境「英國FSC田野學習中心介紹」，自己吃的蔬菜自己種「我的屋頂野菜園」，認識蕈菇一把罩「野菇觀察入門」，聖誕佳節就是要賞花「耶誕組合盆栽DIY」，球根花卉介紹與栽培「年節球根花卉種植與選購」等。

台北市公園處指出，這次課程多元，內容豐富精采，報名方式採電話報名，想上課民眾可在每堂課上課前2週，電洽2377-8105，每通電話受理2個名額，除了DIY課程每堂人數限制40人，其餘課程皆無人數限制。

另外，若上課當天尚未額滿，也可臨時報名上，更多詳細資訊可上公園處網站（https://pkl.gov.taipei/）查詢。

台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華提到，時序入秋，園區許多落葉樹種到了秋季，就會換上不同顏色的新服，園區內種植有黃楓、青楓、紅葉槭、楓香、落羽松、銀杏等落葉喬木，屆時可以看到園區內點綴著紅色、黃色、橙色、褐色等繽紛色彩。

花卉中心園區內數量最多的便是茶花，10月中茶梅會逐漸綻放，粉色系花朵映襯著濃綠的葉片，畫面相當典雅，建議前來上課的民眾不妨在園區多逗留些許時間，讓自己倘佯在秋冬愜意的圓舞曲節奏裡愉悅身心。