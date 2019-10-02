新北補教業者 免費750個名額讓弱勢生學才藝

2019-10-02 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市弱勢學生可免費補習，除了學科還有才藝課。新北市補教業者今年提供750個、市價總值2千萬、為期一年的補習名額，透過新北市「好日子愛心大平台」媒合國小到高中的弱勢生，即日起學生可上網報名，先媒合到先上課。新北市長侯友宜今頒發感謝狀給業者。

新北市教育局今發布「希望萌芽助學計畫」，指出點子是由「新北市補教策進會」主動提出，並結合「新北市補習教育暨品保協會」，整理出750個名額。據了解，先前桃園、台中等地也有補教業者推出半價優惠，新北業者首次推出全免。

侯友宜表示，很感謝業者提供愛心，政府沒照顧到的，民間主動來補足；他說，課程不僅有學科，也有音樂、圍棋、珠算等才藝課，以前弱勢孩子也許沒機會接觸鋼琴等才藝，現在有機會，可說是「圓夢之路」。

新北市補教策進會理事長陳春香表示，以往會員就有提供班內弱勢生補助，例如班內生後來遇到家境困難、單親等，就會主動幫忙，現在集結更多業者，推出班外的全免課程，首波從今年10月開始上課，到明年6月止。