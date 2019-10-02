瓦斯定檢防推銷被坑 這幾招要記住

2019-10-02 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



進入秋冬後，民眾開瓦斯使用熱水的機會增加，北市產業發展局今天因此邀集北部4大瓦斯公司呼籲民眾配合瓦斯公司定期到府檢查作業，避免管線設備老化造成漏氣災害，另也提醒民眾，近來仍傳有心人士利用瓦斯定檢推銷高價設備且現金收費等情況，4大瓦斯公司定檢都會併入下期帳單，且設備都有公定價。

服務北市地區的天然瓦斯公司共有4家，分別是大台北區瓦斯公司、陽明山瓦斯公司、欣欣天然氣公司、欣湖天然氣公司。

產業局長林崇傑表示，4大瓦斯公司每2年會進行到府服務，免費檢查家庭用戶的管線、設備是否老化不堪使用，若要更換設備才會額外收費，產業局也明定瓦斯公司到府檢查或換裝時，必須提供服務作業記帳單，讓民眾接受定檢更安心；若市民對更換的設備有疑慮，也可致電瓦斯公司，設備10天內可免費換回，藉此減少消費爭議。

產業局公用事業科長何明育表示，防推銷或詐騙經近年來宣導後已減少，但每年仍會出現零星案例，今年就已出現2案，都是不肖業者假藉4大瓦斯公司名義進入民宅推銷瓦斯安全開關的情況，並現場收費3000多元等2倍以上價格；有心人士通常選在白天時段，連公司名稱也很類似4大瓦斯公司，如天然氣改為瓦斯等。

何明育說，要預防有心人士推銷高價瓦斯設備，可謹記「二要二不」，即要電話查證、要確認公司名稱；不接受推銷、不現場付費；今年已接獲的2案因都屬於登門推銷，都透過消費者保護法協助民眾於7天內要求業者退費。