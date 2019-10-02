北農常董遭爆強占市場精華位 柯文哲批：魚肉鄉民

相關新聞
名單曝光 新北16座特殊橋樑一周內檢視完畢2019-10-02 10:51
大幅增加排水斷面 五股民眾颱風豪雨不再怕淹水2019-10-02 12:30
新北補教業者 免費750個名額讓弱勢生學才藝2019-10-02 12:26
瓦斯定檢防推銷被坑 這幾招要記住2019-10-02 11:55
國慶連假路邊停車收費調整 新北市這些路段要注意2019-10-02 11:39
北市民權大橋下陷30公分 李明賢：應動用二備金「救命」2019-10-02 11:30
改善淡水台2線壅塞 交通優化措施本月已上路2019-10-02 11:25
來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐2019-10-02 09:12
總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美2019-10-02 08:51
新北議會推出「新制」 每天多1小時質詢2019-10-02 00:27
新北發給清潔隊員防水衣 環署見好跟進2019-10-02 00:11
北捷提供WiFi 還在找新廠商2019-10-01 23:57
衛生紙用過摸過 醫師：恐增加感染風險2019-10-01 23:53
北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折2019-10-01 23:46
廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案2019-10-01 23:42
北市水門未及時開啟 華中橋大塞車2019-10-01 23:40
北投私人停車場邊坡塌 8車滑落2019-10-01 23:36
淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商2019-10-01 22:06
北捷全線覆蓋無線網路？ 北捷：短時間內沒辦法提供2019-10-01 20:25
增加近109大坪數 新瑞芳圖書館還有挑高6米5廣場2019-10-01 19:48
金山北23-1線積水成湖 抽水作土溝引流2019-10-01 19:39
淡水一信健行搭打卡熱 供背景可愛手板2019-10-01 19:39
瑞芳區民廣場要開放 新圖書館明年完工2019-10-01 19:38
汐止戰鬥陀螺結合棒球 五百位小朋友PK2019-10-01 19:38
車禍鑑定每案收3000元 北市議員批搶發車禍財2019-10-01 19:11
避免損失50億印花稅收 北市議員促請中央稅損補貼明文入法2019-10-01 17:37
首座太陽能智慧候車亭中和今啟用 一年省下近萬元電費2019-10-01 17:37
宜蘭斷橋 新北1315座橋梁將特別檢查2019-10-01 16:29
新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套2019-10-01 16:05
北市首創官方認養寵物保險方案 最高理賠21萬元2019-10-01 15:53
噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用2019-10-01 15:40
駕駛注意！北市萬華一帶水門 最快下午4點打開2019-10-01 15:26
影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰2019-10-01 15:24
汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事2019-10-01 15:21
士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理2019-10-01 13:51
世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度2019-10-01 13:44
板橋浮洲首座公共立體停車場！ 月底前開放免費停車2019-10-01 13:28
綠地變金屬？游淑慧批山豬窟復育地發電效益低2019-10-01 13:25
射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」2019-10-01 13:23
熱門文章
扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼2019-10-01 14:51
基隆暖江橋搖晃如「蹺蹺板」 居民憂南方澳斷橋翻版2019-10-01 16:28
台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡2019-10-02 09:15
噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用2019-10-01 15:40
桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦2019-10-01 19:36
跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似2019-10-01 17:17
北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折2019-10-01 23:46
影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰2019-10-01 15:24
雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因2019-10-01 17:00
台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元2019-10-01 15:04
夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景2019-10-01 13:33
區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任2019-10-01 13:56
鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟2019-10-01 19:33
汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事2019-10-01 15:21
一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次2019-10-01 16:00
米塔掃過基隆傳出61件災情 警員風雨出勤防止二次事故2019-10-01 14:29
世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度2019-10-01 13:44
繼告「韓粉」後 高市議員黃捷又說自己被威脅了2019-10-01 15:59
廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案2019-10-01 23:42
士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理2019-10-01 13:51
首座太陽能智慧候車亭中和今啟用 一年省下近萬元電費2019-10-01 17:37
水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水2019-10-01 12:42
總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美2019-10-02 08:51
來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐2019-10-02 09:12
國2大園3車連環車禍3輕重傷 鄭文燦被國1車禍塞100分鐘2019-10-01 15:47
關原加油站整修 車沒油了 中橫2個月30幾件2019-10-01 23:53
淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商2019-10-01 22:06
禪廚新蔬食捐贈救護車 生命延續2019-10-01 18:03
此路是我家！內門住戶又圍路 安養院長輩三聲無奈2019-10-01 12:37
61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙2019-10-01 15:16
新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套2019-10-01 16:05
射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」2019-10-01 13:23
台中公車App改版 可預設到站提醒2019-10-01 16:06
車禍鑑定每案收3000元 北市議員批搶發車禍財2019-10-01 19:11
百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」2019-10-01 16:15
台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化2019-10-01 19:12
彰縣大村鄉水溝加蓋拖半年 卡在舊堤岸2019-10-02 00:05
小心荷包失血 高市第二處區間測速地點在這2019-10-01 15:41
南方澳大橋斷民眾怕怕 台南加強檢修橋梁2019-10-01 15:28
「大哥」藝展讓人超驚艷 脫胎漆器市價20萬2019-10-01 14:32
留言