北農常董遭爆強占市場精華位 柯文哲批：魚肉鄉民

2019-10-02 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

《周刊王》今爆料，指北農現任常務董事王慶中卻仗著常董身分，不但不需排隊進場，且長年占據兩處精華地，甚至自家蔬果不用上拍賣台，就在現場直接違法現金議價，導致蔬菜公會接獲大量抱怨、檢舉信函。

對此，台北市長柯文哲今受訪時直言，昨天罵過了，這不是魚肉鄉民嗎。

柯文哲強調，該辦就辦，依法行政，如果法不對就要修法，但如果法在那裡，我們為什麼不依法行政呢 ，不對就是不對，所以已經交代市場處，該怎麼處理就怎麼處理，不要給他占啊。