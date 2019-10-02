國慶連假路邊停車收費調整 新北市這些路段要注意

2019-10-02 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國慶4天連假即將到來，本月5日調整為補班日，新北市交通局表示，當天平日收費路段維持正常收費、時段性禁停車格在禁停時段不開放停車，違者將被逕行舉發並拖吊；10日到13日期間板橋、金山等觀光及商圈區，原假日收費的路邊停車格仍實施收費。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，5日當天平日收費路段維持正常收費，裝卸貨停車格維持收費時段限貨車停放、時段性禁停車格在禁停時段不開放停車，車輛如未依一般上班日規定違規停放，警方將逕行違規舉發及拖吊。

許芫綺指出，10日至13日連假期間，為維持停車秩序並提高周轉率，新北市原假日收費的路邊停車格仍實施收費，包括板橋、中和、金山、新莊、五股、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑區等觀光及商圈區域路邊收費停車場，其餘平日收費路段不收費。