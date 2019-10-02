國慶連假路邊停車收費調整 新北市這些路段要注意
國慶4天連假即將到來，本月5日調整為補班日，新北市交通局表示，當天平日收費路段維持正常收費、時段性禁停車格在禁停時段不開放停車，違者將被逕行舉發並拖吊；10日到13日期間板橋、金山等觀光及商圈區，原假日收費的路邊停車格仍實施收費。
新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，5日當天平日收費路段維持正常收費，裝卸貨停車格維持收費時段限貨車停放、時段性禁停車格在禁停時段不開放停車，車輛如未依一般上班日規定違規停放，警方將逕行違規舉發及拖吊。
許芫綺指出，10日至13日連假期間，為維持停車秩序並提高周轉率，新北市原假日收費的路邊停車格仍實施收費，包括板橋、中和、金山、新莊、五股、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑區等觀光及商圈區域路邊收費停車場，其餘平日收費路段不收費。
交通局提醒，駕駛人連假期間注意停車路段是否收費，假日收費路段若停車駛離前未見繳費單，可利用停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家行動支付App及全國繳費網線上查詢繳費，如有任何收費問題可至「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」（http://www.traffic.ntpc.gov.tw）查詢，或撥打免付費電話0800-007-550詢問。
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