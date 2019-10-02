改善淡水台2線壅塞 交通優化措施本月已上路

2019-10-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區從關渡橋頭至登輝大道口之間的台2線，是銜接台北市北投區和北海岸地區主要聯外道路，每逢交通尖峰時段與例假日極容易塞車，淡水警分局10月1日起實施3項交通改善措施，包括增加幹道直行綠燈秒數、增設岔路禁止左轉標誌等，提醒用路人留意配合。

（一）平日上午7時至8時30分、假日下午5至晚間7時尖峰時段，通往台北市方向，靠近馬偕醫院和肯德基餐廳的民富街口，增設禁止左轉標誌，減少左轉車輛停等紅燈阻礙直行車流。

（二）台北市交通管制工程處將在平日上午及例假日下午尖峰時段，酌增北投端中央北路口主線道綠燈通行秒數。

（三）竹圍國小旁的淡水區中正東路2段143巷口號誌，例假日下午1時至晚間8時，改為時段性閃光黃燈、增設行人壓按裝置，減少車輛停等紅燈時間。

淡水警分局分局長張國哲表示，台2線雖配置雙向各3車道，但尖峰時段車流量超出車道容量，加上沿線岔路多、號誌多，內側左轉車輛停等號誌影響後方直行車流，易造成行車瓶頸，改善交通狀況一直是努力目標。