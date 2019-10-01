淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商
淡海輕軌綠山線去年底通車至今，有民眾反映分隔島墩柱變大型房產「廣告柱」，缺乏美感，新北市議員陳偉杰表示，賣廣告無可厚非，若是可要求廠商融入「輕軌」或「幾米」圖樣，配合在地特色，就可兼顧收入與設計感。對此，新北捷運公司表示，目前針對20根墩柱試辦廣告3個月，12月將評估下一階段招商，融入輕軌意象。
陳偉杰表示，輕軌下方橋墩的水泥墩柱，擺放一個個豪宅、皇宮宅、面海宅等大型逛告，缺少整體美感設計，理解捷運公司用這些墩柱廣告收入貼補家用，但大家希望淡海輕軌是促進在地「觀光」，若可要求買廣告廠商要融入輕軌或幾米圖樣，配合在地特色，就可兼顧收入與設計感，讓大家更喜歡搭乘淡海輕軌遊淡水。
新北捷運公司表示，淡海輕軌高架段共125根墩柱，此次墩柱商業廣告招商僅利用商業16根、公益4根共20根墩柱，進行3個月試辦，並以商業廣告廠商回饋公益廣告方式進行，除新建住宅商業廣告外，也有行銷新北市金山、萬里等地區的青春山海線的公益廣告，推廣東北海岸休閒遊憩，有助淡水地區整體發展。
新北捷運公司指出，淡海輕軌自去年底通車以來，車輛系統逐漸穩定，班次加密，整體服務品質提升，通勤族穩定成長，未來輕軌廣告附屬事業經營，除了墩柱廣告招商外，也將進行車站及車廂空間招商，整體設計將朝向融合淡海輕軌意象或幾米公共藝術，配合在地特色，12月將評估下一階段招商方式。
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