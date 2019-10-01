北捷全線覆蓋無線網路？ 北捷：短時間內沒辦法提供

2019-10-01 20:25 聯合報 記者郭頤╱即時報導



全林實業公司去年起在台北捷運各車站、列車內提供「Free AD WiFi」免費無線網路，但6月底開始卻陸續暫停列車、車站和北捷場館的網路服務，議員吳沛憶質疑，台北市作為首都，連無線網路都沒辦法提供，觀光客要連網路還要跑到服務台，她認為北捷仍應有全線覆蓋的無線網路。

全林實業公司今年6月底無預警暫停列車網路服務，7月初又停止北捷車站與北捷營運場館的網路服務，導致民眾在列車上沒有網路可用，當時北捷先終止雙方契約並沒收履約保證金，車站、場館網路則用「TPE-Free」的無線網路替代使用。

吳沛憶下午在議會質詢時指出，市長柯文哲之前說捷運要全線覆蓋無線網路，未料找來的廠商做到一半就喊卡，無線網路全線覆蓋已經告吹，她質疑北捷下一步的規劃是什麼？

吳沛憶說，高雄捷運使用量沒有北捷高，但全線都可使用無線網路，韓國首爾和日本東京的地鐵也都將完成網路全線覆蓋，她認為台北市作為首都，仍應提供捷運全線的無線網路，給民眾和觀光客使用。

北捷總經理顏邦傑回應，北捷每天200多萬的運量中，僅有約3萬人會使用北捷的無線網路，過去提供網路的廠商想透過廣告收益獲利，後來發現根本入不敷出，就雙手一攤不做了。

顏邦傑說，未來仍會持續尋覓是否有新的廠商，找到新的商業模式來佈建無線網路，也許之後有更進步的科技，可以更方便、快速的提供網路，搭建起來效果也會更好。