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增加近109大坪數 新瑞芳圖書館還有挑高6米5廣場

2019-10-01 19:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新圖書館完工示意圖。圖／新北市工務局提供
新圖書館完工示意圖。圖／新北市工務局提供
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中颱米塔遠離，新北市副市長吳明機今前往瑞芳，視察瑞芳圖書館新建工地的施工進度，未來新建的瑞芳圖書館不但增加閱覽室座位，1樓還設計成挑高的晴雨廣場，讓民眾有遊憩兼具避雨的空間，並成為瑞芳具特色的地標建築物。

將近有45年歷史的瑞芳圖書館，因漏水及耐震能力不足，為顧及民眾安全，新北市工務局自今年4月8日動工，在離舊圖書館不到100公尺處的區民廣場，興建地上3層的新圖書館，其中2、3樓為圖書館，而1樓則設計成挑高6米5的晴雨廣場，預計明年5月底完工。

新瑞芳圖書館土地坪數將從原先的197.23坪增加至約306.4坪，圖書閱覽室席位將從89位增加至200位，而1樓的晴雨廣場，保留原有區民廣場的機能，不僅讓民眾能夠遊憩也兼具遮風避雨功能，讓居民活動空間更為舒適。

吳明機前往現場視察工程進度時表示，希望施工團隊能如期完工，對此，工務局新工處表示，為了讓民眾仍可使用區民廣場上既有的兒童遊具、溜滑梯及體健設施等，在新瑞芳圖書館開工前，瑞芳區公所已協助將設施遷移至瑞芳郵局後方空地上，並已於7月底開放使用

而為了已習慣使用區民廣場的民眾，新工處也提前完成區民廣場部分空間的施作，預計10月初就能開放讓地方鄉親提早使用區民廣場的休閒綠地空間。

此外，未來民眾不但能使用新圖書館1樓的晴雨廣場，新圖書完工後將進行舊圖書館拆除工程，並將原址改建為公園綠地，開闢一座具有地方特色及符合民眾需求的樂齡公園，增加瑞芳地區居民公園綠地及休憩空間。

新北市副市長吳明機（中）今前往瑞芳，視察瑞芳圖書館新建工地的施工進度。圖／新北市...
新北市副市長吳明機（中）今前往瑞芳，視察瑞芳圖書館新建工地的施工進度。圖／新北市工務局提供
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有45年歷史的瑞芳圖書館，因漏水及耐震能力不足，新北市工務局自今年4月8日動工，...
有45年歷史的瑞芳圖書館，因漏水及耐震能力不足，新北市工務局自今年4月8日動工，興建3層樓的新圖書館。圖／新北市工務局提供
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有45年歷史的瑞芳圖書館，因漏水及耐震能力不足，新北市工務局自今年4月8日動工，...
有45年歷史的瑞芳圖書館，因漏水及耐震能力不足，新北市工務局自今年4月8日動工，興建3層樓的新圖書館。圖／新北市工務局提供
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新北市副市長吳明機（中）今前往瑞芳，視察瑞芳圖書館新建工地的施工進度。圖／新北市...
新北市副市長吳明機（中）今前往瑞芳，視察瑞芳圖書館新建工地的施工進度。圖／新北市工務局提供
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圖書館瑞芳

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