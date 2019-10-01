瑞芳區民廣場要開放 新圖書館明年完工

2019-10-01 19:38 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳區民廣場施做新圖書館工程，預定一週內將廣場開放給民眾使用，新圖書館明年四月完工。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區民廣場施做新圖書館工程，今(1)日副市長吳明機視察，新圖書館挑高六米五，將空出一樓雨遮空間，預定一週內將廣場開放給民眾使用，新圖書館明年四月完工，要讓居民享用更新、設備更齊全的閱讀空間。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，當初瑞芳區民廣場有民眾反應缺乏雨遮，地面會積水長者容易滑倒，多雨的瑞芳，也無法妥善利用廣場空間辦活動，經過議員多次反應民眾問題，市府規劃設計將圖書館挑高建在廣場之上，不但能解決雨遮問題，同時也讓居民享用更新、設備更齊全的閱讀空間。

新北市副市長吳明機表示，新圖書館是今年四月開始的工程，預計將在明年四月完工，七月開放使用，今天特地前來視察施工狀況，除了關心挑高的一樓空間，還有圖書館的隔音、無障礙設施等問題，希望讓民眾閱讀、辦活動都能達到良好的使用。

而圖書館建物之外仍然保留廣場空間，鄰近公車站，設置許多坐椅及路樹，區民廣場空間將在一週內做好上漆及座墊設置，並在本週內開放，讓附近民眾都能享有坐著曬太陽、乘涼休息的設施。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新圖書館與舊圖書館絕沒有使用上的空窗期，一旦明年七月新圖書館各項檢測通過後，便會陸續將圖書遷移至此，並做好日期公告，讓長期使用舊圖書館的民眾能無縫接軌地使用新圖書館的空間，新圖書館設有電梯及隔音設備，到時請民眾安心使用館內完善的設施。